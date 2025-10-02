La Aemet anuncia un 'veroño' en Bizkaia con máximas de hasta 30 grados La vaguada que dejará este fin de semana chubascos dará paso a un inicio de semana caluroso para esta época

Mientras el temporal provocado por el exhuracán Gabrielle remite en el este peninsular, Bizkaia, que apenas lo ha notado, se prepara para unos días de contrastes en lo que al tiempo se refiere. El fin de semana se presenta revuelto por el paso de una vaguada atlántica, pero el lunes y el martes los cielos volverán a quedar despejados y el termómetro experimentará un subidón poco habitual en estas fechas. ¿Estamos a las puertas de un 'veroño'?

El pronóstico para la próxima semana aún es prematuro, pero la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) anuncia máximas cercanas a los 30 grados. La estabilidad también será la protagonista este jueves y viernes. En Bizkaia continuará el tiempo seco y con temperaturas algo más elevadas que estos días, entre 25 y 27 grados.

El sábado, sin embargo, la entrada de un frente atlántico empeorará la situación. El organismo estatal advierte de la llegada de una vaguada que dejará chubascos ocasionales en el extremo norte. Euskalmet también prevé lluvias en el territorio, pero a partir de la segunda mitad del día. «Hasta ese momento predominará el ambiente soleado con algunas nubes medias y altas.

Predicción hasta el final de la semana:



➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.



➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

Las temperaturas serán cálidas, subiendo un poco más las máximas respecto al día anterior. El viento soplará flojo, de componente oeste en la costa y variable en el interior; durante la tarde y con la cercanía del frente irá virando a componente norte y arreciará», indica la Agencia Vasca de Meteorología.

Al día siguiente, la vaguada seguirá dejando cielos cubiertos con alta probabilidad de lluvias. Las temperaturas bajarán de forma considerable: en Bilbao no se esperan más de 20 de máxima y 10 de mínima. Sin embargo, se prevé que se vayan recuperando de cara al lunes y, además, con cielos más despajados y sol.