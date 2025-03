Estas son las actividades día a día del Basque Fest en Bilbao durante la Semana Santa

EL CORREO Lunes, 24 de marzo 2025, 13:10 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Estas son las actividades que ofrece el Basque Fest, el gran festival de la cultura vasca, día a día. Desde el miércoles 16 al sábado 19.

Miércoles 16

19:00-20:30. En Azkuna Zentroa (Tradición y fusión). Acto de presentación del Festival. Concierto 'Sensei Music Ensemble'

22:00-00:00. En el Kafe Antzokia (Basque Fest Rock City). Concierto 'Arnau & The Honky Tonk Losers' y 'Moonshine Wagon'.

Jueves 17

11:30-14:30 y 16:30-20:00. En el Arenal (Txoko Gourmet). Catas y talleres gastronómicos. (Aforo limitado). Euskal Photocall.

11:30 (actividades) y 12:30-13:30 (exhibiciones y competiciones). En el Muelle del Arenal (Herri Kirolak). Campeonato oficial de Bizkaia masculino y femenino: Orga joko (carro). Y exhibición harrijasotzaile.

11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30 y 18:30. En la Ría (Bilboats).«Bilbao Basque Fest Awards 2025». Paseos fluviales teatralizados con Mirentxu y Maitane. Pases de 30 min. Contenido para mayores de 12 años. Trayecto desde el pantalán de Pío Baroja hasta la grúa Carola, ciabogar y vuelta al punto de partida. Tickets disponibles en www.bilboats.com Precio 3€. «Los tickets saldrán a la venta en la página web el día anterior a la fecha de realización del recorrido a las 00:00 horas». (Aforo limitado).

12:00-13:00. En el museo de reproducciones. Concierto poético. Amaia Barrena y Txitxo.

12:00-12:45, 13:00-13:45, 17:00-17:45. En el Frontón de la Esperanza (Taller de la pelota vasca). Taller, museito y exhibición. (Aforo limitado).

12:00-14:00. En el Casco Viejo-Arenal. Recorrido teatralizado sobre la historia de Bilbao. 'Anfitriones' Hortzmuga Teatroa. Salida de la Iglesia de San Antón, Plaza del Consulado, Mercado de la Rivera, entrada puente de la Ribera, c/ Carnicería Vieja, Palacio Arana, Catedral de Santiago, c/ La Torre, c/ Correo, Plaza Nueva, Muelle del Arenal, c/ Sendeja, Muelle del Arenal, frente al Teatro Arriaga, c/ Correo y Bidebarrieta, c/ del Perro, c/ Santa María 'Edificio de la Bolsa' y 'Triangu'.

16:30 (actividades) y 17:30-18:30 (exhibiciones y competiciones). En el Muelle del Arenal (Herri Kirolak). Aizkora: corte en altura 5m + desafío en el suelo. Desafío barrenadores por equipos. El público podrá probar la barrena y compartir la experiencia con los aizkolaris.

18:00-19:00. En el Ensanche. Teatro familiar. 'Bualá' Txaloka.

18:00-20:00. En la Sala BBK (Zinemak). Proyección de 'Irati'. Recomendada para mayores de 16 años

18:30-19:30. En Azkuna Zentroa (Tradición y fusión). Concierto 'Dizdira' Bilbao Musika.

19:00–20:30. En la Plaza del Gas (Dantza plaza). Lorratz

20:00-21:00. Bilborock (Humor & Basque). Marica de Gernika. Mitxel Santamarina. Aforo limitado. Recomendado para mayores de 16 años.

20:30–22:00. Kiosko del Arenal. Concierto. Korrontzi.

22:00-00:00. Kafe Antzokia (Basque Fest Rock City). Concierto. Micky & The Buzz y Solomillo Wellington

Viernes 18

11:30-14:30 y 16:30-20:00. En el Arenal (Txoko Gourmet). Catas y talleres gastronómicos. (Aforo limitado). Euskal Photocall.

11:30 (actividades) y 12:30-13:30 (exhibiciones y competiciones). En el Muelle del Arenal (Herri Kirolak). Desafío aizkolaris 1a categoría: trabajo largo, corte vertical, corte a golpes y a velocidad. Desafío juegos de Iparralde: levantamiento y lanzamiento de fardo

11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30 y 18:30. En la Ría (Bilboats).«Bilbao Basque Fest Awards 2025». Paseos fluviales teatralizados con Mirentxu y Maitane. Pases de 30 min. Contenido para mayores de 12 años. Trayecto desde el pantalán de Pío Baroja hasta la grúa Carola, ciabogar y vuelta al punto de partida. Tickets disponibles en www.bilboats.com Precio 3€. «Los tickets saldrán a la venta en la página web el día anterior a la fecha de realización del recorrido a las 00:00 horas». (Aforo limitado).

12:00-12:45, 13:00-13:45, 17:00-17:45. En el Frontón de la Esperanza (Taller de la pelota vasca). Taller, museito y exhibición. (Aforo limitado).

12:00-14:00. En el Casco Viejo-Arenal. Recorrido teatralizado sobre la historia de Bilbao. 'Anfitriones' Hortzmuga Teatroa. Salida de la Iglesia de San Antón, Plaza del Consulado, Mercado de la Rivera, entrada puente de la Ribera, c/ Carnicería Vieja, Palacio Arana, Catedral de Santiago, c/ La Torre, c/ Correo, Plaza Nueva, Muelle del Arenal, c/ Sendeja, Muelle del Arenal, frente al Teatro Arriaga, c/ Correo y Bidebarrieta, c/ del Perro, c/ Santa María 'Edificio de la Bolsa' y 'Triangu'.

16:30 (actividades) y 17:30-18:30 (exhibiciones y competiciones). En el Muelle del Arenal (Herri Kirolak). Desafío tronza mixta (2 parejas). Sokatira sobre goma: exhibición de sokatira de la mano de campeones del mundo (3 parejas). Desafío de sokatira entre el público y los y las tiradoras. Oportunidad para que el público prueba la tronza y se lleve el corte a casa.

18:00-19:00. En el Ensanche. Teatro familiar. 'Historias de un baúl' Cía Trotamundo.

18:00-20:00. En la Sala BBK (Zinemak). Proyección de 'Irati'. Recomendada para mayores de 16 años

19:00–20:30. En la Plaza del Gas (Dantza plaza). Gaztedi

19:00-20:30. En Azkuna Zentroa (Tradición y fusión). Concierto Iñaki Plaza.

20:00-21:00. Bilborock (Humor & Basque). 'Yo y mis circunstancias' Gurutze Beitia. (Aforo limitado) Recomendado para mayores de 16 años.

20:30–22:00. Kiosko del Arenal. 'Koklea'. OrekaTX.

21:00-22:00. Azkena Bilbao (Basque Rock). Itsaso Gutiérrez Retolaza. (ON proiektua)

22:00-00:00. Kafe Antzokia (Basque Fest Rock City). Concierto. The Inciters y The Cherry Boppers

Sábado 19

11:30-14:30 y 16:30-20:00. En el Arenal (Txoko Gourmet). Catas y talleres gastronómicos. (Aforo limitado). Euskal Photocall.

11:30 (actividades) y 12:30-13:30 (exhibiciones y competiciones). En el Muelle del Arenal (Herri Kirolak). Desafío crossfit-herri kirolak: disciplinas de crossfit y herri kirolak entre equipos mixtos

11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30 y 18:30. En la Ría (Bilboats).«Bilbao Basque Fest Awards 2025». Paseos fluviales teatralizados con Mirentxu y Maitane. Pases de 30 min. Contenido para mayores de 12 años. Trayecto desde el pantalán de Pío Baroja hasta la grúa Carola, ciabogar y vuelta al punto de partida. Tickets disponibles en www.bilboats.com Precio 3€. «Los tickets saldrán a la venta en la página web el día anterior a la fecha de realización del recorrido a las 00:00 horas». (Aforo limitado).

12:00-12:45, 13:00-13:45, 17:00-17:45. En el Frontón de la Esperanza (Taller de la pelota vasca). Taller, museito y exhibición. (Aforo limitado).

12:00-14:00. En el Casco Viejo-Arenal. Recorrido teatralizado sobre la historia de Bilbao. 'Anfitriones' Hortzmuga Teatroa. Salida de la Iglesia de San Antón, Plaza del Consulado, Mercado de la Rivera, entrada puente de la Ribera, c/ Carnicería Vieja, Palacio Arana, Catedral de Santiago, c/ La Torre, c/ Correo, Plaza Nueva, Muelle del Arenal, c/ Sendeja, Muelle del Arenal, frente al Teatro Arriaga, c/ Correo y Bidebarrieta, c/ del Perro, c/ Santa María 'Edificio de la Bolsa' y 'Triangu'.

13:00-15:00. Diputación y Ledesma (kalejira). Fanfarre Sama Siku

16:30 (actividades) y 17:30-18:30 (exhibiciones y competiciones). Desafío pentatlón: mejores deportistas vizcaínos en cinco pruebas: combinadas contrarreloj, levantamiento de piedra, arrastre de piedra, aizkora, transporte de txingas y carrera. Exhibición de harrijasotze de piedra grande.

18:00-19:00. En el Ensanche. Teatro familiar. 'Doble Bill'. Two Much Circus

18:00-20:00. En la Sala BBK (Zinemak). Proyección de 'Irati'. Recomendada para mayores de 16 años

19:00–20:30. En la Plaza del Gas (Dantza plaza). Goi-herri

19:00-20:30. En Azkuna Zentroa (Tradición y fusión). Concierto Iñaki Palacios.

20:00-21:00. Bilborock (Humor & Basque). 'Una nueva perspectiva'. El Morologuista. (Aforo limitado). Recomendado para mayores de 16 años

20:30–22:00. Kiosko del Arenal. Orekꓘa.

20:30–21:30. Jazzon Aretoa. Orekꓘa. Nerea Arrieta Trio. Entrada 5€

21:00-22:00. Azkena Bilbao (Basque Rock). Clara Corral.

22:00-00:00. Kafe Antzokia (Basque Fest Rock City). Concierto. Nat Simons y Las Furias.