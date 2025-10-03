Más de 5.000 vizcaínos viven con una bolsa de deposiciones

Alba Cárcamo Viernes, 3 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

La ostomía es una operación quirúrgica que consiste en realizar una abertura (estoma) en la pared abdominal para dar salida al exterior a una víscera, como el tracto intestinal o uno o ambos uréteres. Los pacientes conviven, a partir de ese momento, con una bolsa pegada a su cuerpo para recoger las heces o la orina. Una solución traumática y, en muchas ocasiones, difícil de gestionar para muchos de los afectados, que aprovecharán mañana, con motivo del Día Mundial de la Persona Ostomizada, para visibilizar la realidad que viven 5.000 vizcaínos y reclamar la implicación de la Seguridad Social en el copago de algunos productos que aligeran las consecuencias de la intervención.

La asociación Argia, que defiende los derechos de estas personas, habilitará mañana mesas informativas en Campo Volantín, la plaza Indautxu y en el entorno de la escultura de las sirgueras -de 10.00 a 14.00 horas- en la que voluntarios del colectivo y enfermeras estomaterapeutas ofrecerán información y consejos sobre cómo vivir con una ostomía. Lo principal, en todo caso, es «visibilizar» esta realidad, señala Gonzalo Ortega, presidente de la entidad, para que muchos de los afectados dejen de sentirse solos.

En ese sentido, expone que «sales del hospital con una bolsa que te cambia la vida y hay gente que no lleva bien». Es sobre todo a esas personas a quienes quieren ayudar, prestándoles «apoyo emocional» y también para entender que es «una segunda oportunidad de vida que hay que aprovechar». Y es que, explica, la mayoría de esas incisiones derivan de cánceres, como el colorrectal, aunque están al alza otros tumores «como el de vejiga y de próstata» y otras patologías como «la colitis urcerosa».

«Normalizar» la situación

Ortega, que convive desde hace más de dos décadas con una bolsa, invita a «normalizar» esta situación. «Yo soy una persona muy abierta, que desde el primer día no escondí nada, y bromeo con que me han cambiado la tubería de sitio, pero hay mucha gente necesita que interiorizarlo», expone.

Lo que también les hace falta, reivindican, es baños adaptados para personas ostomizadas, algo que han solicitado a «todas» las instituciones del territorio y de lo que también quieren concienciar a otros servicios y a la hostelería. «Es poner un espejo para que, al vaciar la bolsa, se puedan ver bien el estoma, y una base para poner la bolsa y los materiales», explica. Simple, pero importante para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Otra de sus reclamaciones está más vinculada al ámbito económico. Cada persona, cada abertura, es un mundo, pero, de forma generalizada, es costoso el cuidado de la piel en torno a la incisión y la limpieza de la goma, la adquisición de las gasas… De ahí que emplacen a que la Seguridad Social cubra los productos necesarios para prevenir estos problemas, como cremas, aerosoles y toallitas, que en la actualidad tienen un precio elevado y «muchas familias no lo pueden asumir».

Temas

salud