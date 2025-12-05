El Surne Bilbao afronta un partido «con un punto de incógnita»
Ponsarnau subraya que los hombres de negro se van a encontrar este domingo a un Gran Canaria «en evolución» para adaptarse a sus nuevos jugadores
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:50
Llegan ocho días importantes para el Surne Bilbao con tres presencias seguidas en Miribilla contra el Dreamland Gran Canaria y el Lleida, en Liga, y ... el Sporting Portugal, en competición europea. Los de Jaume Ponsarnau afrontan estos encuentros después de un paréntesis por la ventana FIBA. Consultado sobre en qué puede afectar este parón, el técnico catalán consideró en Artxanda, en la rueda de prensa previa al choque ante al equipo canario (este domingo, 18 horas), que «a corto plazo no mucho. A medio plazo, viendo el calendario a partir de ahora, nos ha dado aire como para afrontarlo. Lo hemos visto como algo positivo porque nos ha permitido trabajar en los detalles, no con todos los jugadores, pero sí con bastantes, para dar ese paso que nos falta y a ver si lo podemos consolidar».
El encuentro de la novena jornada de la Liga Endesa, entre dos conjuntos con tres victorias y cinco derrotas, con tropiezos para ambos en los dos últimos encuentros de Liga, «tiene un punto de incógnita. Jugamos ante un equipo que está en evolución, adaptándose a los nuevos, pero con una idea de juego consolidada. Creo que van a estar muy bien. Tenemos nuestras incógnitas, pero nos da mensajes positivos. Acertar es importante», expresó Ponsarnau.
El hecho de que se acerquen tres partidos seguidos como anfitrión gusta al de Tárrega. «En casa es siempre donde todo el mundo está mejor, nosotros también. Debemos ganarnos el apoyo del público. Es un momento para identificar cosas importantes que nos puedan ayudar. Estamos ante un baloncesto de rachas y las buenas es importante aprovecharlas, y en las malas hay que estar juntos. Casi siempre hay tiempo para revertir situaciones. Todos juntos podemos ser más competitivos», deseó.
En un momento de su comparecencia diseccionó a su próximo contrario. « El Gran Canaria es un equipo con talento e inspiración desde los pequeños, con dos pívots equilibrados en los que uno encuentra tiro y el otro va hacia arriba. Están Labeyrie, Pelos… Dos treses de perfiles muy equilibrados… Un jugador muy completo como Brussino, anotador e inspirado que saca tiros a pesar de tener una buena defensa, y Salvó con otro perfil muy físico que juega bien de espaldas a canasta. Encuentran equilibrios que les hace ser un equipo muy competitivo, muy bien trabajado y que pierde muy pocos balones. Si encuentran un filón enseguida tienes que dar respuestas», advirtió.
Momentos de ebullición
El entrenador del Surne está satisfecho con la vuelta de los internacionales porque, «cuando nos hemos vuelto a juntar todos, la sensación ha sido muy positiva. Todos quieren jugar con sus compañeros». Miribilla aguarda mañana por la tarde «los momentos de ebullición que esta temporada el equipo los encuentra a menudo». Serán clave para acercarse en el balance global a un club que ha superado al Surne Bilbao en veinte ocasiones, por doce de los bilbaínos en todos sus enfrentamientos. En la anterior visita de los de Jaka Lakovic, el triunfo se quedó en la capital vizcaína (96-78).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión