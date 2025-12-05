El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ponsarnau da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. Efe

El Surne Bilbao afronta un partido «con un punto de incógnita»

Ponsarnau subraya que los hombres de negro se van a encontrar este domingo a un Gran Canaria «en evolución» para adaptarse a sus nuevos jugadores

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:50

Llegan ocho días importantes para el Surne Bilbao con tres presencias seguidas en Miribilla contra el Dreamland Gran Canaria y el Lleida, en Liga, y ... el Sporting Portugal, en competición europea. Los de Jaume Ponsarnau afrontan estos encuentros después de un paréntesis por la ventana FIBA. Consultado sobre en qué puede afectar este parón, el técnico catalán consideró en Artxanda, en la rueda de prensa previa al choque ante al equipo canario (este domingo, 18 horas), que «a corto plazo no mucho. A medio plazo, viendo el calendario a partir de ahora, nos ha dado aire como para afrontarlo. Lo hemos visto como algo positivo porque nos ha permitido trabajar en los detalles, no con todos los jugadores, pero sí con bastantes, para dar ese paso que nos falta y a ver si lo podemos consolidar».

