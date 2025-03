Rubén Domínguez, un francotirador valiente y con pulso firme

Ya se había ganado la fama de artillero de primer nivel cuando en la cancha del Coruña, el pasado 28 de diciembre, firmó ocho triples ... para cosechar un total de 35 puntos y convertirse en el máximo anotador en la historia del Bilbao Basket en un duelo de la ACB. Si aquel día de los Santos Inocentes fue el verdugo del equipo gallego, este domingo sus cinco triples –cuatro en el último cuarto– compusieron una bella chirigota del gaditano en plenos carnavales que el Girona recibió como una broma muy pesada. Rubén Domínguez cerró el choque para los hombres de negro desde el perímetro, con una seguridad asombrosa para tratarse de un chaval que acaba de cumplir 22 años.

Sin duda, el fichaje del andaluz, con contrato para dos temporadas, ha sido uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva del Surne en el presente curso. Ha ido cobrando protagonismo con el transcurso de los encuentros y de jugar pocos minutos en la Liga Endesa ha pasado a ser una pieza fundamental cuando hay que atizar desde lejos. Ante el Girona, Jaume Ponsarnau le utilizó durante 19 minutos y medio, el quinto hombre de negro con más presencia en la pista, y en el último cuarto se salió y provocó el delirio en Miribilla con cuatro triples, casi consecutivos, que acabaron de enterrar a los visitantes y aseguraron el octavo y crucial triunfo en la ACB, un paso largo hacia la tranquilidad.

Pero además de su reconocida puntería, Domínguez ha trabajado estos meses en el Bilbao Basket para progresar en otros aspectos del juego. Defiende mejor y lo hace con las piernas y el cuerpo, ha ganado responsabilidades en el acompañamiento a los bases y se mueve atento a salir al contragolpe o estirar una mano ladrona.

Antes de soltar la bomba en el pabellón coruñés y de acribillar el Girona, el andaluz ya dejó pruebas de su talento en la FIBAEurope Cup, hasta el punto de que, con 133 puntos en catorce choques, es el segundo anotador del equipo en el torneo continental, sólo superado en este ranking por Kristian Kullamae (135). En la Liga Endesa, sus números son algo más modestos, con 119 puntos en dieciséis partidos, si bien enseña un formidable 42,9% de eficacia más allá de los 6,75 metros.

Contra el conjunto dirigido por Moncho Fernández ayudó mucho a los bases y en la circulación del balón. Puede desenvolverse como escolta o alero, donde sea, ya que está dispuesto «a sumar donde me digan que tengo que sumar». No se detiene una milésima para sopesar si debe o no lanzar en determinadas circunstancias, no le tiembla pulso y siempre probará un nuevo tiro pese a errores recientes.

«Volvemos más fuertes», aseguró el exterior andaluz, con motivo de cerrar un parón de tres semanas por las ventanas FIBAy la disputa de la Copa del Rey. Domínguez aprovechó ese periodo para prepararse mejor y limar debilidades. No le reclamó esta vez Sergio Scariolo para formar parte de la selección, pero el '9' de los hombres de negro no considera «crucial que me llame o no ahora», pero apunta que le gustaría regresar y que trabaja para ello.

Ataque y defensa

A Jaume Ponsarnau no le asombra lo que rubricó su pupilo de Puerto Real. «Lo que ha hecho en ataque vemos cada día que es capaz de hacerlo, con más o menos acierto. De lo que estamos más contentos es que no nos da miedo aguantarlo en defensa a pesar de que tenga que defender a un buen jugador», sostuvo ayer el técnico del Surne.

Desde el otro banquillo, Moncho Fernández calificó a Domínguez como «gran jugador y gran tirador. En algunas acciones muy bien defendidas ha metido. Ha habido otras donde nosotros quizás no hemos estado bien, pero creo que ha habido muchas que han sido mérito de él. Ha hecho un gran partido, sin duda».