Melwin Pantzar fue uno de los pocos que se salvó de la quema en el feudo del Joventut. Sergio Ros

El quinto peor primer cuarto en la historia del Surne

Análisis ·

Los hombres de negro se inmolaron ante el Joventut en los diez minutos iniciales, en los que anotaron seis puntos y ninguno de ellos llegó en tiros de campo

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:05

Comenta

Semejante despropósito merecía un repaso histórico a las peores aperturas del partido en la ACB de un Bilbao Basket que se inmoló este domingo en ... Badalona con un sonrojante 31-6. Los seis puntos anotados en un primer cuarto es el quinto peor registro de los hombres de negro en sus 21 temporadas en la élite. Irrumpe en el 'Top 5' después de los cuatro puntos conseguidos ante el Zaragoza en 2014 y el propio Joventut en 2018, y los cinco obtenidos frente al Manresa en diciembre de 2007 y contra el conjunto maño en noviembre de 2022. Iguala por su parte el dato de marzo de 2012 cosechado ante el Barcelona, aunque el partido de ayer frente a la 'Penya' encierra una particularidad: el escuálido botín de los diez minutos iniciales fue producto exclusivo de los tiros libres, sin ninguna canasta en juego. Hubo que esperar hasta el segundo 51 del período siguiente para ver a Petrasek anotar una bandeja.

