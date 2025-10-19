El quinto peor primer cuarto en la historia del Surne

Semejante despropósito merecía un repaso histórico a las peores aperturas del partido en la ACB de un Bilbao Basket que se inmoló este domingo en ... Badalona con un sonrojante 31-6. Los seis puntos anotados en un primer cuarto es el quinto peor registro de los hombres de negro en sus 21 temporadas en la élite. Irrumpe en el 'Top 5' después de los cuatro puntos conseguidos ante el Zaragoza en 2014 y el propio Joventut en 2018, y los cinco obtenidos frente al Manresa en diciembre de 2007 y contra el conjunto maño en noviembre de 2022. Iguala por su parte el dato de marzo de 2012 cosechado ante el Barcelona, aunque el partido de ayer frente a la 'Penya' encierra una particularidad: el escuálido botín de los diez minutos iniciales fue producto exclusivo de los tiros libres, sin ninguna canasta en juego. Hubo que esperar hasta el segundo 51 del período siguiente para ver a Petrasek anotar una bandeja.

El primer período perpetrado ante el Joventut fue de complicada digestión, más pesado que un saco de piedras. Ni una sola canasta en juego fue el fiel reflejo de la impotencia y el desacierto bilbaíno ante la efectiva defensa de la 'Penya', además de un acierto sideral que permitió a los catalanes cerrar este período 25 arriba. La hoja de resultados del Surne en estos diez minutos fue la siguiente: cero de siete en tiros de dos –fallaron Lazarevic, Sylla (2), Petrasek, Hilliard, Hlinason y Jaworski–; cero de cinco en los de tres –se estrellaron contra el aro Frey, Jaworski (2), Hilliard y Petrasek–; siete balones perdidos; nueve rebotes por los 15 de los verdinegros; y dos asistencias por las ocho de su rival. Con esta actuación no era de extrañar que los vizcaínos se llevaran una tunda antológica.

Los únicos que consiguieron anotar en el primer cuarto fueron Pantzar, Jaworski y Krampelj, todos desde la línea de castigo, la misma en la que Hlinason se dejó dos lanzamientos. Mientras tanto, el Joventut se gustaba bajo la batuta y el acierto de Ricky Rubio, bien secundado por Dekker. Los hombres de negro se pusieron blancos y quien más quien menos se preguntaba si acababan de protagonizar el peor cuarto inicial de su historia en la Liga Endesa. Desde el punto de vista numérico no, porque hay cuatro antecedentes más pobres, pero terminar sin encestar ni una vez en juego permite catalogarlo como uno de ellos.

Irse al banquillo con un 31-6 expedía el certificado de defunción exprés, aunque hay ejemplos que invitaban a pensar que el milagro era posible. Cuando el Bilbao Basket perdió el primer cuarto contra el Manresa en diciembre de 2007 por 24-5, con todos los puntos facturados por Martin Rancik, supo reaccionar, levantarse y acabar ganando (76-83). También pasó algo parecido en noviembre de 2022 en Zaragoza, cuando se empezó con un 5-10 –los maños tampoco fueron un prodigio de anotación– y se selló un triunfo final por 67-74. Hubo ayer un amago de rebelión en el segundo cuarto, una invitación a la remontada, pero solo fue un espejismo. Un parcial de 3-16 permitió soñar con el imposible, pero Tomic se encargó de despertar a los bilbaínos.

Sin dobles dígitos

En los 697 partidos de la ACB, con otros tantos primeros cuartos, el Surne he encajado menos de diez puntos en 17 de ellos (2,4%). Uno tuvo lugar este domingo contra el Joventut, al igual que en abril de 2018. Si se computan todos los períodos y prórrogas, la cifra sube a 83 (11,9%). Está claro que no es habitual que el Surne se quede en un dígito en un período, algo que le ocurrió esta vez en Badalona. Fue la base sobre la que se cimentó una derrota dura y sin paliativos, que exige una disculpa en forma de victoria el domingo con motivo de la visita del Andorra.

Claro que antes habrá que hacer los deberes en la República Checa, donde este martes aguarda el Brno en la FIBA Europe Cup. Ganar allí sería un buen comienzo hacia la redención.