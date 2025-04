«Queremos ser todo lo agresivos que podamos», dice el entrenador del PAOK antes de la final contra el Bilbao Basket

Su peculiar rostro, con una poblada barba al estilo Chacho Rodríguez, ya era comentado desde el saque inicial en Miribilla, mientras que su díscolo carácter ... quedó patente cuando al final del partido mantuvo una tensa discusión con Jaume Ponsarnau. Este miércoles, a partir de las 19.15 horas (una más en Salónica), Massimo Cancellieri (Teramo, Italia, 1972) volverá a hacer todo lo posible por ser el centro de atención. Es de esos entrenadores enérgicos y malotes, de la escuela de Dusko Ivanovic, que asumen el protagonismo tanto en las buenas como en las malas. El PAOK que dirige desde esta temporada busca remontar los siete puntos que se llevó de renta el Bilbao Basket de Miribilla y romper así la sequía que atraviesa la institución helena desde 1996.

«Sabemos cómo jugamos en cada partido. No hay nada que temer. Ambos equipos quieren ganar», lanzó este martes Cancellieri, que confía en el factor Palataki. El modesto pabellón con capacidad para poco más de 8.000 espectadores, una constante olla a presión, busca ser el jugador número seis que lleve en volandas a los griegos. No quedan billetes después de que en las últimas horas se agotasen el último centenar de localidades. Así arengó a sus hinchas: «Espero que la afición haga lo que hizo contra el Cholet (en semifinales). Saben cuánto les necesitamos. Así que esperamos el ambiente que sentimos el mes pasado, porque la afición nos da ese empujón extra». Y añadió: «Intentaremos dar a la gente aún más satisfacción. El equipo, el esfuerzo de todos, ofreció este sentimiento a los aficionados. Estamos satisfechos de haber aportado caras felices y visión».

Lejos de lamentar la escasa producción ofensiva en el choque de hace una semana, el técnico italiano animó a sus hombres a no variar su hoja de ruta. «No vamos a cambiar muchas cosas. Queremos mantener la misma defensa que funcionó bien en el primer partido, ser todo lo agresivos que podamos y ser productivos en ataque», apuntó.

Factor cancha en el Palitaki «No hay nada que temer. Esperamos el ambiente del Cholet porque la afición nos da ese empujón extra»

«Nuestro objetivo es entrar y ganar. La diferencia (de siete puntos) es algo que gestionaremos durante el partido. Iremos con la filosofía que tenemos antes de cada partido. Ganar», sentenció Cancellieri, que se refirió de forma breve al estado de su rival. «El Bilbao se mostró muy competitivo ante un buen equipo como el Málaga (sic). Rotaron y algunos jugadores no jugaron tanto como suelen. Pero también vi cosas que prefiero reservarme», expresó acerca de los hombres de negro.

«Fuimos pasivos en defensa»

La víspera se pronunció Cedric Henderson Jr, autor de 11 puntos y 8 rebotes en el duelo de ida. «Estamos seguros de que podemos ganar», lanzó el alero estadounidense. «Sabemos qué tenemos que hacer para mejorar. Hemos hecho sesiones de vídeo con lo sucedido en Bilbao. El siguiente paso es darlo todo en la cancha y ganar», valoró el jugador nacido en Memphis hace 25 años, uno de los más activos en las filas del PAOK en Miribilla. Allí, el acierto desde el perímetro decantó la balanza. Los tibios tres triples conseguidos –el '3' americano falló sus cinco intentos– fueron una losa para los de Cancellieri. «La mayor diferencia en el partido de ida fueron los tiros de tres puntos y lo pasivos que fuimos defensivamente ante la presión del balón», afirmó Henderson.

«Como equipo, lanzamos mal desde detrás del arco, y eso les permitió defender aún mejor la zona. La defensa de los bases y el bloqueo de balón fueron demasiado pasivos para nosotros como equipo y para nuestra forma habitual de jugar», añadió el ex del Constanta rumano, club en el que empezó su carrera profesional después de que no fuera drafteado en 2024 para la NBA tras formarse en Estados Unidos. «Contra un buen equipo como el Bilbao tenemos que jugar lo mejor posible los cuatro cuartos», aseguró un jugador que sueña con su primer título. «Significaría muchísimo para la familia que hemos creado aquí», deseó. Confía, cómo no, en que el factor cancha sea diferencial. «Tener gente que te apoya mientras juegas partidos difíciles y momentos importantes nos motiva para ser mejores», sentenció.