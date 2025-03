Ponsarnau: «Es un partido clave y si lo jugamos con Miribilla seremos mejores»

Faltan un puñado de horas para que el Bilbao Basket afronte un partido clave en la pelea por la salvación. Ganar este domingo al Granada ( ... 17 horas) supondría dar un paso de gigante hacia el «objetivo trascendental de ser uno de los 16 mejores de la ACB», una definición a la que ha vuelto a recurrir este viernes Jaume Ponsarnau para reflejar la relevancia del choque. Tampoco quiso cargar de presión a la plantilla, que de momento siempre ha respondido en los momentos de la verdad, consciente de que insistir en mensajes con profunda carga de responsabilidad podría provocar efectos contrarios al deseado. «No es una final porque todavía quedarán diez jornadas, pero es un encuentro muy importante. Es clave y si lo jugamos con Miribilla seremos mejores», se dirigió el técnico del Surne a la afición con la esperanza de que responda como en las grandes tardes-noches y lleve a los suyos en volandas. Lo necesitan más que nunca.

«El pasado fin de semana vivimos una fiesta», dijo en referencia a las más de 9.000 personas que acudieron al choque frente al Tenerife para engrandecer los actos de celebración del 25 aniversario del club. «Para que esta historia siga siendo larga y perdure el máximo tiempo en la ACB hay que entender que el del Granada es un partido clave. A ver si viene mucha gente, que venga a animar, a darnos su apoyo y a jugar con nosotros», pidió colaboración a una grada que pocas veces falla y que en esta ocasión será fundamental para hacerse con la victoria«. Ponsarnau y sus muchachos están ante una oportunidad magnífica de romper la clasificación, meter tres victorias y el average a los andaluces y afrontar con bastante tranquilidad la recta final de la liga.

Para ello habrá que trabajar como demonios desde el salto inicial ante un rival que viene tocado anímicamente por su derrota contra el Lleida y también por las lesiones. El Granada acaba de cortar a una pieza importante como Wiley, Ubal y Clavell son bajas seguras, mientras que Bamforth, Sergi García y Pere Tomàs son dudas. Los nazaríes han traído a Sam Griffin del Lavrio griego, un escolta americano tirador, y siguen en el mercado. De ahí que Ponsarnau señalara que es imposible imaginar con qué se encontrará el equipo el domingo. «Tendrán que rehacer los roles, cambiar los conceptos de juego. No sabemos con qué Granada nos vamos a encontrar. Debemos ir a lo nuestro y hacerlo lo mejor posible«.

Respeto a los árbitros

El entrenador de Tàrrega confía en la respuesta de la plantilla porque, según subrayó, hasta ahora siempre ha dado la talla «en este tipo de partidos. Hay que aplicar la misma fórmula: encontrar nuestro juego, identidad y concentración». Si el Granada es una incógnita, el Bilbao Basket es un libro abierto para los nazaríes. «Ellos tienen un alto conocimiento de nosotros. Pero debemos conseguir que las certezas no sean tantas y evitar ser previsibles», deslizó Ponsarnau y dejó entrever que plantea dejar unas cuantas trampas para despistar a su rival. «El encuentro es importante para los dos. No puede ser que lo sea más para ellos», lanzó en mensaje en dirección a sus hombres.

Los andaluces se descolgaron con un comunicado en el que exigieron «respeto» a los árbitros después de la derrota ante el Lleida, justo antes de visitar Miribilla. El técnico del Bilbao Basket restó importancia a la protesta del Granada y trasladó su confianza en los colegiados. «No sé si tendría que preocuparme o no, pero tengo la convicción de que este tipo de cosas no sirven para mucho. El colectivo arbitral es muy hermético. Puedes estar más o menos contento con cómo te pitan, pero siempre he pensado que si te pitan mal no es porque quieren hacerlo contra uno«, defendió su labor. Lo único que le interesa es su equipo esté a la altura y se haga con un triunfo que permitiría entreabrir las puertas de la salvación.