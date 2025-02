Ponsarnau: «En el Nou Congost te hacen una canasta y parece que te han metido diez puntos»

El Surne Bilbao Basket, después de superar el pasado domingo al Hiopos Lleida, acude con algo menos de ansiedad a la pista de un Manresa eufórico por su próxima participación en la Copa de Gran Canaria, donde se medirá en cuartos de final al Real ... Madrid. Los catalanes reciben a los hombres de negro este sábado (18.00 horas) justo antes de poner la mente en este torneo tan especial, al que han llegado porque «tienen una fórmula y aciertan con quien la lleve, con el entrenador que esté. Aciertan con los jugadores y es un equipo que funciona muy bien. Dan envidia sana», ha destacado este viernes Jaume Ponsarnau en la rueda de prensa previa al compromiso frente al conjunto catalán.

El entrenador del Surne remarcó que para él es una visita particular, porque «además es mi casa, por los años que he vivido y donde me he hecho entrenador, donde está mi familia y donde vivo cuando no estoy en Bilbao». En cuanto a la difícil contienda en sí también «es especial, porque su propuesta en cuanto a ritmo, mental y energía es muy exigente. En el Nou Congost te hacen una canasta y parece que te han metido diez puntos, y piensan en meter más, y si estás grogui… A equipos buenos les hacen que parezcan débiles. Creemos que tenemos nuestras opciones y hay que hacerlo bien», consideró el de Tárrega.

Muchas posesiones

Respecto al posible pensamiento copero de un Manresa que es ahora sexto con 11 victorias y 8 derrotas, Ponsarnau deseó que «ojalá tomen aire, nos iría bien, pero no depende de nosotros. Lo que sí depende es prepararnos bien. El Manresa ganó el otro día en el Palau y en su casa ha sido muy fuerte, sabiendo ir detrás y delante». El técnico de los hombres de negro también descubrió las facultades de su próximo rival, al que el Surne superó por 88-73 en Miribilla a finales de diciembre.

Los de Diego Ocampo se han impuesto en cinco de sus últimos seis partidos, el más reciente ante el Barcelona por 92-103. «Tenemos que identificar que son el equipo que más posesiones juega. Siempre que pueden corren, incluso corren cuando no pueden. Son un muy buen equipo de rebote ofensivo, buscando segundas y terceras opciones. Otra cosa de la que no se habla es que son de los mejores equipos en defensa de la Liga por eficacia. Es muy difícil hacerles canasta. Lo aprovechan para que tú pierdas el balón. Sobre estos pilares hay que hacer un buen trabajo, atacar bien, competir bien y correr. Es un equipo batible, pero cuando han ganado han hecho las cosas muy bien. Y tienes que hacerlo muy bien para tener alguna opción. A ver si llegamos con mucha energía», destacó el entrenador,

Ponsarnau ve como «uno de los retos vivir cada acción aislado de lo que está pasando. Habrá ambientazo. Si lo utilizamos, que sirva de motivación», reveló antes de uno de los dos encuentros que abren este sábado por la tarde la jornada 20ª en la Liga ACB ante un conjunto al que el Bilbao Basket se ha medido en 35 partidos, con 24 triunfos para los hombres de negro y 11 para los ahora dirigidos por Diego Ocampo.

Bonita eliminatoria

Ponsarnau también diseccionó la incertidumbre europea vivida sobre el adversario en cuartos de final de la FIBA Europe Cup. «Por segundos éramos primeros de grupo, por segundos jugábamos contra el Zaragoza, contra el Oporto y, finalmente, contra el Tofas. El rival es uno de los que tiene más entidad, está muy bien en su Liga, un equipo con talento y físico. Va a ser una eliminatoria donde vamos a intentar dar lo máximo. Puede ser un rival bonito para nuestra gente», aventuró, para descubrir que le preocupa cómo gestionar las 'ventanas' que llegan tras la Copa porque «tenemos muchos jugadores que tienen que ir con su selección».

Cuestionado sobre el rendimiento del dominicano Omar Silverio repitió, como ha hecho en ocasiones anteriores, que «como entrenador me encanta entrenarlo. Tiene una disposición muy buena. Veremos si las virtudes que nos enseña son lo que necesitamos».