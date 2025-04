«Es un orgullo devolver a la afición lo que nos ha dado durante muchos años»

Es un mito del Bilbao Basket y tiene colgada la camiseta con su número en Miribilla. Javi Salgado no necesita presentación porque encarna lo que ... ha sido su club desde el primer segundo, en tiempos de aplausos y en épocas de tristeza. La victoria en la Europe Cup supone para el exbase de Santutxu y actual ayudante de Jaume Ponsarnau un logro maravilloso.

- ¿Qué siente por haber ganado la Europe Cup?

- Hemos conseguido el primer título europeo del Bilbao Basket. Por lo tanto, estamos muy contentos no sólo por los jugadores, que son los mayores artífices, no sólo por la afición, no sólo por el cuerpo técnico, también por toda la gente que ha trabajado estos 25 años -entrenadores, jugadores, gente de oficina, aficionados, directivas...-, toda la gente que ha contribuido a que podamos celebrar este título. Yo tengo muchos años ya en el club y empecé en el Bilbao Basket con 800 o 500 personas en La Casilla, y en Salónica teníamos miles en contra en una final europea. Fue increíble.

- ¿Había visto alguna vez un ambiente de este estilo?

- Nunca. He visto ambientes fuertes, pero nunca con tanta agresividad contra el equipo contrario, con tanta hostilidad, animando tanto, todo tan conjuntamente organizado, tirándonos de todo durante el partido. Le ha dado un tinte más épico a la victoria por el ambiente en contra y cómo se puso el partido, y al final lo conseguimos. Nos pusimos diez abajo. Estábamos perdiendo la final. En esa remontada y esa manera de dar la vuelta al marcador los chavales estuvieron de 'chapeau', con un carácter increíble para poder jugar ese tipo de finales y más en un ambiente y contra un equipo como el PAOK.

- ¿Para alguien de Bilbao tiene doble valor este título?

- Empezamos a jugar en La Casilla con unos cientos de personas, llegamos a jugar en el BEC con quince mil, luego llegó Miribilla, descendimos, volvimos a subir... Ganar un título europeo es increíble. Llevo, de verdad, el Bilbao Basket dentro, porque yo me he formado como jugador y he crecido como persona de la mano del Bilbao Basket. Esto es grandísimo. Doy las gracias a todo el mundo, a toda la afición que siempre ha estado con nosotros.

- ¿Este éxito marca un antes y un después, cambiar a una mentalidad ganadora?

- Mentalidad ganadora tenemos, pero los rivales también nos ganan a veces. El partido de semifinales que remontamos contra el Dijon fue increíble, en el siguiente partido, contra el Gran Canaria, tuvimos un ambiente increíble. Ojalá el título sirva para aumentar la masa social del Bilbao Basket y que la gente se anime con el basket porque es algo muy bonito. Con muy poco hacemos mucho, o bastante. La final contra el PAOK fue el mejor ejemplo.

- ¿El triunfo de la humildad?

- En la Europe Cup no somos los más humildes, pero hay equipos con mucho más presupuesto que nosotros. Dentro de la ACB, por ejemplo, sí somos de los más humildes, hay que reconocerlo. Llevamos unos años con una solidez y una dinámica muy estable dentro de la ACB.

- ¿Qué debería significar el título para el club, para la ciudad y para Bizkaia?

- Tiene que ser unión. Unión del club, de la afición, de los jugadores, del staff. Que aglutine patrocinadores, políticos, que todo el mundo se una. Nosotros hacemos esto por la afición, son quienes nos dan fuerza y alegría. Hacerles felices y devolverles algo de lo que nos dan cada día en Miribilla, y durante muchos años y en momentos malos. Para nosotros es un orgullo.