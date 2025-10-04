Todo al negro en el infierno verde El Surne abre este sábado su vigesimoprimera temporada en la ACB en la cancha del Unicaja, un equipo fabricado para desafiar el poder establecido

El Surne sube este sábado el telón de la Liga Endesa en la cancha del Unicaja (18 horas), un rival extremadamente exigente y hecho de hormigón armado con la firme intención de desafiar el poder establecido. Los hombres de negro abren su vigesimoprimera temporada en la ACB con la determinación de mejorar su rendimiento fuera de casa y conservar la fortaleza de Miribilla, su habitual granero de victorias y sustento en la élite. No es un plato de buen gusto estrenar la campaña en el infierno verde, donde el Bilbao Basket lleva sin ganar más de 15 años, pero también es una nueva oportunidad de dar la campanada en el inicio del curso antes de que la máquina dirigida por Ibon Navarro esté engrasada del todo y lista para aplastar a sus adversarios. Así que toca saltar a la pista sin la bandera blanca y jugárselo todo al negro.

Al equipo todavía le falta rodaje y encajar las piezas en la pizarra de Jaume Ponsarnau, quien afronta su cuarta temporada en el banquillo del Surne. Hasta ocho jugadores debutarán con el Bilbao Basket en Málaga, donde incluso viajó ayer el sub'22 Aleksandar Zecevic para cubrir la baja del lesionado Bassala Bagayoko. Los otros siete nuevos son Jaworski, Normantas, Font, Hilliard, Lazarevic, Petrasek y Krampelj. Una colección de jugadores a desprecintar en un escenario de campanillas, donde el Unicaja no suele hacer prisioneros y funciona como un martillo pilón. Los bilbaínos se verán las caras con un club que en poco más de un año ha levantado una Copa del Rey, una Supercopa, dos Basketball Champions League (BCL) y dos Copas Internacionales, la última de ellas conquistada hace dos semanas en Singapur ante un combinado de la G League –liga de desarrollo de la NBA–

Bagayoko es baja en el Bilbao Basket y el Unicaja tiene las dudas de Perry y Webb III

.

Será la visita número 21 del Bilbao Basket al Unicaja. El balance actual en el parqué del Martín Carpena es de tres victorias y 17 derrotas. El último triunfo está fechado en el 7 de marzo de 2010, cuando los vizcaínos se impusieron por 66-77. Aquel día brilló Marko Banic con 15 puntos, cinco rebotes y 25 de valoración. A partir de entonces, todos los intentos de repetir el éxito en Málaga han resultado infructuosos. Los renovados hombres de negro vuelven ahora a la carga dispuestos a completar otro intento de abordaje a la nave capitaneada por Navarro.

Reencuentro con 'Sule'

También el Unicaja ha experimentado cambios en su plantilla, aunque mantiene la columna vertebral del año anterior. Los andaluces se han quedado sin Osetkowski, Ejim, Taylor, Carter y Sima –la mayoría de ellos cortados por el propio club–, y se han reforzado con James Webb III, Xavier Castañeda, el exhombre de negro Emir Sulejmanovic y Chris Duarte. Si Ponsarnau tiene la baja segura de Bagayoko, quien se recupera de su lesión en el hombro, Navarro está con las dudas de Perry y Webb. Esperará hasta el último momento para saber si puede contar con ellos. La profundidad del banquillo cajista hace que las ausencias tengan un peso relativo.

El Bilbao Basket empieza el curso con las ilusiones renovadas y el compromiso de mejorar sus prestaciones en la ACB, competición en la que pretende estar más arriba y consolidarse entre la clase media. Para ello deberá explotar al máximo sus virtudes y sacar chispas a su potencial anotador, que le ha hecho meter una media de 90 puntos en la pretemporada. El viaje empieza en Málaga y la plantilla espera llegar lejos tanto en la Liga Endesa como en la Europe Cup.

«El Bilbao Basket ha crecido mucho en talento», avisa Navarro «El Bilbao Basket mantiene las señales de identidad en cuanto a ser un equipo que trabaja mucho, con un nivel de esfuerzo muy alto. Pero ha cambiado en cómo juega los primeros segundos de su ataque. Generan las ventajas antes, y eso es algo diferente a lo que hacían hasta ahora. Es porque han crecido mucho en talento», dijo Ibon Navarro en la previa del partido. El técnico del Unicaja alabó además las figuras de «Darrun Hilliard, Justin Jaworski y Margiris Normantas» y destacó el «nivel alto de Pantzar» y también el de «Harold Frey».