Jovorski sufrió la lesión en los últimos instantes del partido ante el Joventut. ACB

Jaworski no tiene nada grave y ya trabaja para volver cuanto antes

El escolta sufre una «entorsis» en su rodilla izquierda sin afectación ósea ni de ligamentos y se espera que la baja sea de corta duración

Robert Basic

Robert Basic

Martes, 21 de octubre 2025, 11:54

Comenta

El Surne respira aliviado. Justin Jaworski no tiene nada grave y se espera que la recuperación no se alargue en el tiempo. Como es lógico, ... será baja esta tarde contra el Brno en la Europe Cup [17 horas] y luego habrá que ver cuándo podrá reincorporarse a la disciplina colectiva. En cualquier caso no tardará mucho y, de momento, todo indica que no será necesario acudir al mercado. El Bilbao Basket ha emitido este martes un parte médico en el que aclara que el escolta sufre una «entorsis» en la articulación afectada. «Realizadas pruebas diagnósticas se descarta una lesión de mayor gravedad».

