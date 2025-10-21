Jaworski no tiene nada grave y ya trabaja para volver cuanto antes

El Surne respira aliviado. Justin Jaworski no tiene nada grave y se espera que la recuperación no se alargue en el tiempo. Como es lógico, ... será baja esta tarde contra el Brno en la Europe Cup [17 horas] y luego habrá que ver cuándo podrá reincorporarse a la disciplina colectiva. En cualquier caso no tardará mucho y, de momento, todo indica que no será necesario acudir al mercado. El Bilbao Basket ha emitido este martes un parte médico en el que aclara que el escolta sufre una «entorsis» en la articulación afectada. «Realizadas pruebas diagnósticas se descarta una lesión de mayor gravedad».

Jaworski se hizo daño en los instantes finales del partido contra el Joventut, cuando cayó mal tras dejar una bandeja y se quedó tendido en el parqué. Se agarró la rodilla izquierda, en la que ya se había lesionado con anterioridad, y todo invitaba a pensar en algo grave. De hecho, no pudo salir por su propio pie ni apoyar la pierna y tuvo que ser ayudado por sus compañeros. Se le practicaron pruebas complementarias este lunes en Bilbao, que descartaron problemas importantes. Así que el Surne respira porque sabe que volverá a contar pronto con el americano, una pieza clave en el sistema de Jaume Ponsarnau.

Acelerado y ansioso

Es verdad que a Jaworski le está costando en este inicio de temporada, algo lógico al tratarse de su estreno en la ACB. Viene de ser el máximo anotador en la Bundesliga alemana con una media de 19 puntos por partido, por lo que el Bilbao Basket apostó fuerte por el escolta. Se le nota algo acelerado y ansioso por agradar y anotar, lo que le impide sacar su mejor baloncesto. Pero en el club están convencidos de que pronto desplegará todo su potencial y será una gran amenaza desde el perímetro. El Surne no ha concretado plazos de su recuperación, pero si todo va bien no tardará mucho en ponerse a las órdenes de Ponsarnau. El jugador ya está trabajando en su rehabilitación en Artxanda.