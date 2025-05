Álex M. Franquet Badalona Sábado, 3 de mayo 2025, 21:24 Comenta Compartir

El técnico del Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, resumió la derrota de este sábado ante el Joventut en un falta de confianza de muchos jugadores en los momentos clave y por el cansancio acumulado y las lesiones. Su resumen era que «empezamos bien el partido, centrados y concentrados. Ellos creo que también, pero con la rotación ganamos sensaciones de energía y un poco en calidad de juego. Estábamos jugando bien. En el segundo cuarto, hemos perdido calidad y cada fallo nuestro, ellos lo han corrido muy bien», explicó el técnico del Surne. Le gustó que sus jugadores no se hundieran en ningún momento. «Nos hemos mantenido enganchados en el partido. En la segunda parte hemos tenido sensaciones buenas, pero en el último arreón ellos han conseguido ganar. En posesiones clave han encontrado acierto y, nosotros, desacierto». Culpó de la poca efectividad «a nuestros fallos en ataque, porque no eran en situaciones malas».

Ponsarnau se queda con el espíritu resistente de su equipo. «Hemos estado enganchados, no hemos dejado que se fueran, porque es una virtud que tiene este equipo». Eso sí, echó en falta a «jugadores importantes que hiciesen un buen partido». El técnico de los hombres de negro dijo en la previa que no tenía dudas de la fortaleza mental de su plantilla. No se relajaron, aunque es cierto que el catalán se quejó de los problemas físicos de varios jugadores. «Hemos tenido una semana no todo lo buena que hace falta para jugar contra un equipo de la calidad como el Joventut. A algunos jugadores les ha faltado tono porque la semana, dadas las circunstancias, no ha sido todo lo buena que necesitábamos».

Avisó que si los problemas físicos de varios hombres siguen igual «tendremos que hacer una reflexión y no pensar tanto en recuperar jugadores como en los que tenemos y competir con ellos. Hemos tenido pocos jugadores con confianza y hemos estado enganchados al partido. Eso me hace pensar en positivo».