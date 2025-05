«Me encanta jugar en sitios con tanta energía como Miribilla», afirma Jabari Parker

Álex M. Franquet Barcelona Jueves, 29 de mayo 2025, 20:05 Comenta Compartir

El americano Jabari Parker ha sido uno de los jugadores clave del Barcelona esta temporada. Con 2'01 de altura, se ha convertido en decisivo para mantener vivo al equipo azulgrana en los momentos malos que ha tenido este curso. Nacido en Chicago, se trata de un baloncestista que tuvo un arranque fulgurante en la NBA y que llegó a ser la segunda elección en el draft de 2014. Los Milwaukee Bucks se hicieron con sus servicios. Estuvo cuatro temporadas en los Bucks y luego pasó por franquicias míticas como los Chicago Bulls y los Boston Celtics. El Barça le trajo a Europa cuando necesitaba recuperarse de sus lesiones y en el club catalán ha echado raíces. Parker será hoy (18.30 horas) un adversario temible para el Surne en Miribilla.

– El Barça no llegó por poco a la Final Four de la Euroliga y ha acabado quinto en la Liga regular de la ACB. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?

– Me encuentro bien. Ha sido una temporada dura en todos los frentes que hemos tenido, pero para eso firmé por el Barcelona, para estar arriba en los momentos decisivos y para dar lo mejor de mí.

– ¿El Barcelona está dónde quería a estas alturas de temporada?

– Estamos bien. Hemos conseguido acabar en una buena posición en la Liga regular en la ACB. A pesar de todo lo que hemos pasado, estamos preparados para lo que vendrá ahora. Hay que tener en cuenta que hemos tenido muchas lesiones, algunas muy largas, como la de Laprovittola. Al no tener toda la plantilla al completo muchas veces, el resto de jugadores hemos tenido que dar lo mejor que teníamos y así lo hemos compensado.

– Las temporadas son muy largas e intensas. Han llegado a jugar en la ACB 48 horas después de un partido de Euroliga. Hay poco tiempo para preparar algunos partidos de la ACB.

– Si opino, quiero que llegue a las personas adecuadas. En Europa se priorizan los partidos internacionales de las selecciones. Es un poco el baloncesto que más gusta a la gente, los Mundiales o los Europeos. A mí me encantan. Los jugadores europeos llegan muy cansados a estas competiciones. En Estados Unidos tenemos un calendario diferente cuando acabamos la competición doméstica, porque el descanso es muy importante para luego jugar lo mejor. Se necesita descanso.

– Pero la NBA también tiene un calendario muy apretado. La diferencia sería que allí pueden descansar más en verano.

– Eso es, aunque yo preferiría jugar esos partidos, aunque sean tantos, en lugar de los días de entrenamiento, porque igualmente también ponemos mucha energía en las sesiones de entreno. Yo antes preferiría un partido. Es mi opinión.

– ¿Las distancias entre Europa y la NBA se están acortando?

– Creo que sí. En la ACB juego contra muchos jugadores que han estado en la NBA. Es similar. En los partidos de selecciones también se ve que el nivel se acerca.

– ¿Qué se siente cuándo se lleva la camiseta verde y blanca de los Boston Celtics?

– Es un equipo especial, claro que sí, pero no jugué demasiado para ellos. Desgraciadamente, Danny Ainge, el manager que me trajo a los Celtics, dejó el club después de muchos años allí. Mis expectativas con los Celtics eran otras. Fue bonito estar allí con ellos, pero hubiera sido mejor si Danny Ainge hubiera seguido más tiempo y me hubiera apoyado.

– Partido en Miribilla. ¿Le gustan estos pabellones tan calientes, con una afición muy volcada?

– Es uno de los más calientes de la ACB, con una afición muy entregada. Ya jugué el año pasado y me di cuenta de ello. Me encanta jugar en sitios con tanta energía. De verdad que tengo ganas de jugar este partido. Seguro que va a ser interesante. Vienen de perder contra Baskonia y tendrán ganas de ganar ante su afición.

«Un bloque interesante»

– Y el Bilbao Basket acaba de ganar la Europe Cup.

Es un gran triunfo para ellos y demuestra la calidad que tienen como equipo. Les felicito. El partido que jugamos en el Palau Blaugrana en la primera vuelta fue competido y me demostraron que son un bloque interesante.

– El Bilbao Basket se desgastó mucho en la Europe Cup.

– Es posible, pero tengo claro que en este último partido ante sus aficionados ellos tendrán mucha motivación. Tienen la ocasión de acabar con una buena sensación una temporada que ha sido muy buena para ellos. Por eso espero un gran partido ante un gran equipo.

– Enfrente tendrá a dos compatriotas como Marvin Jones y Muhammad-Ali Abdur-Rahkman.

– He seguido sus carreras. Marvin Jones es un buen pívot. Ha tenido algunos problemas físicos últimamente. Ali es un escolta peligroso, muy anotador. Ha firmado algunos triples importantes. Ante Baskonia estuvo muy bien. Los dos han ayudado mucho a su equipo esta temporada.

Obama y Trump

– Usted también habla de temas sociales y políticos. Ha denunciado los excesos de la Policía en su país. ¿Es positivo que un deportista hable de esos temas?

– Depende de la persona. Yo me siento cómodo hablando de lo que se necesita hablar, pero también es verdad que tengo mis propios privilegios, porque gano dinero como deportista. No tendré las mismas dificultades que alguien con menos dinero, pero puedo hablar por los que no tienen una voz.

– ¿El mensaje de Obama es relevante en la era Trump?

– Sí, me encanta Barack. Es un símbolo para la gente. A gente como yo nos dio una esperanza de ser quien yo quisiera ser en América, a pesar de mi raza. Sólo espero que no tengamos fronteras en el mundo para que la gente haga lo que quiere hacer.

– ¿Ha coincidido con Obama?

– Sí, sí, he estado con él en persona. Es un gran tipo. Es fácil hablar bien de él, porque viene de los mismos lugares que yo y también porque tenemos algunos amigos comunes. Obama ha jugado baloncesto en las mismas pistas que yo.

– ¿Qué espera de Trump?

– Personalmente sólo espero que lidere a nuestro país de la manera correcta. Conozco a mucha gente afectada por sus decisiones. Tengo suerte de estar en un país bonito como España y tengo la oportunidad de estar lejos de todo lo que pasa allí. Espero que haga lo correcto para la gente.