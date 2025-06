Darrun Hilliard: «De mí depende levantar a la gente de sus asientos»

Darrun Hilliard está «agradecido por la oportunidad» que le ha brindado el Surne para volver a la Liga Endesa después de su breve incursión en ... Rusia, donde el UNICS Kazan reclamó sus servicios en el último tramo de la temporada. Llegó hasta las semifinales contra el CSKA de Moscú, y ahora regresa a la ACB convertido en un hombre de negro. Desconocía el sobrenombre con el que se apoda a los jugadores del Bilbao Basket y pregunta por su origen. Cuando recibe la pertinente explicación desvela emocionado que 'Men in Black' es su «película favorita. ¡Será un gran año!», proclama en una conversación con EL CORREO poco después de oficializarse su llegada a la franquicia de Miribilla. «Me siento muy bien por haber firmado», dice el escolta que también juega como alero en referencia a su nuevo club.

El tirador de Bethlehem (Pensilvania, Estados Unidos, 32 años), es un 'metepuntos' de manual que ha pasado por algunos de los mejores equipos de Europa –CSKA de Moscú, Bayern Múnich, Maccabi y Baskonia– y tiene experiencia en la NBA, la G-League y por supuesto la Euroliga. Antes de marcharse en abril al UNICS, el americano estaba en el Breogán y ayudó a los gallegos a salvarse con holgura. En la primera jornada de la Liga Endesa, los lucenses visitaron Miribilla, donde el Surne les pasó por encima (90-72). Hilliard hizo aquel día 16 puntos y fue el máximo anotador del partido. En el choque de vuelta, en el Pazo, metió 10 y añadió cuatro rebotes. «Mi familia y yo estamos muy agradecidos por esta oportunidad», comenta en referencia a su aterrizaje en Bilbao, donde la figura del técnico Jaume Ponsarnau fue clave para que diera luz verde a la operación.

«Me ha encantado el entrenador Jaume. Él es la razón principal de mi fichaje», apunta Hilliard, quien ha mantenido varias conversaciones telefónicas con el preparador del Surne. «Le he observado de cerca como rival y también a lo largo de los años. Es un gran ser humano. Tenemos algunas similitudes fuera de la cancha... somos padres de tres hijos y nos entendemos más allá de lo estrictamente profesional. Hay muy buena química. Y como entrenador es el sueño de cualquier jugador: gran estratega, comportamiento perfecto y constructor de una cultura no solo ganadora sino también de buen ambiente en Bilbao», apunta el 'killer' de Pensilvania, quien no ahorra en elogios a la hora de referirse al preparador de Tárrega.

«Buscar los éxitos»

Cuando se le pregunta por los objetivos de cara a la próxima temporada, con un equipo todavía en pleno proceso de construcción, Hilliard antepone el bien colectivo al individual. Eso sí, habla de «ambición» grupal y personal con la idea de completar una campaña ilusionante. «Me interesa ver cómo conjuntaremos ambas cosas», dice impaciente por competir bajo el techo del Bilbao Arena. Se entusiasma cuando se le dice que jugará en un pabellón casi lleno «Lo hago mejor en este tipo de ambientes. He estado en muchos países y canchas, y de la que me acuerdo es la del Pazo –en referencia a la pista del Breogán–. Cuando las cosas marchaban se notaba la energía. La presión no me preocupa. La afición sabe qué puedo aportar y de mí depende levantar a la gente (de Miribilla) de sus asientos».

Hilliard todavía no se ha establecido en la capital vizcaína porque está disfrutando del verano, pero lo que conoce del club le gusta. «El Bilbao Basket cuida los aspectos necesarios. Prepara bien los viajes, elige buenos hoteles, tiene grandes instalaciones. Todo ello se traduce en la intención de buscar los éxitos de forma constante», apunta en referencia al título de la FIBA Europe Cup y la posibilidad de dar más alegrías a la marea negra. «Es una institución que está dirigida de una manera muy profesional», alaba. «Sé que el 'coach' –Ponsarnau– ha cosechado importantes triunfos en esta competición», desliza sobre el torneo conquistado en Salónica. «Pero esto –la determinación de ir a por más– va más allá de la figura del entrenador».

El escolta, que jugará de tres en Bilbao, remarca que había pedido referencias sobre el club y la ciudad antes de firmar. «Todo lo que me han dicho ha sido positivo». Entonces bromea con su 'pedigrí norteño'. «Jugando en el Baskonia nació aquí mi primer hijo así que soy un poco vasco».