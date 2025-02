El Bilbao Basket vuelve al mercado en busca de un tirador tras cortar a Silverio

Ni un mes ha durado la aventura de Omar Silverio en el Bilbao Basket. La entidad de Miribilla ha cortado al escolta dominicano, fichado a principios de año tras superar trámites burocráticos que impidieron su llegada cuando más falta hacía. Con la recuperación de Kullamae ... y Rabaseda ni siquiera salió a cancha el sábado ante el Manresa y apenas ha participado en tres encuentros de Liga y otros tres de Europe Cup. Como reflejaba su contrato, el Surne ha rescindido su contrato en este parón motivado por la Copa y las ventanas internacionales. El club que preside Isabel Iturbe ya se mueve en el mercado en busca de un tirador que esta vez sí satisfaga a Jaume Ponsarnau.

El departamento de scouting que dirige Rafa Pueyo, un experto en peinar cada año el mercado en busca de las piezas necesarias con un ajustadísimo presupuesto, ya está manos a la obra para encontrar un jugador que asegure puntos fuera del perímetro. El caribeño no ha mostrado el nivel necesario en un equipo que necesita más acierto exterior.

Se espera aprovechar el parón para completar la plantilla antes del trascendental duelo en la lucha por la salvación ante el Girona que acogerá Miribilla el domingo 2 de marzo a las 12.30 horas. Hasta entonces, un mundo, no habrá partidos. Por el camino el Bilbao Basket se quedará en cuadro ya que un puñado de internacionales se incorporarán a las disciplinas de sus selecciones.

Silverio se marcha de Bilbao tras firmar unos números discretos, lejos de lo que se esperaba de él. 1,7 puntos y 1 rebote, con una valoración negativa de -2,7 puntos, ha promediado ante Barcelona, Breogán y Lleida en el campeonato doméstico, en el que cosechó un 33% en tiros libres, un 25% en canastas de dos puntos y falló los cinco triples intentados. En el torneo continental -ha jugado contra Dinamo Sassari, Cholet y Le Portel- mejoró sus prestaciones hasta los 7,7 puntos, 2 rebotes y 1,7 asistencias de media. Sus porcentajes subieron hasta el 40% en tiros de dos y un 25% desde más allá de la línea de 6,75.

Del Bronx a Israel

El jugador de Santiago pero criado en el Bronx, de 26 años y 1,90 metros de estatura, completó su formación universitaria con Rhode Island Rams y Hofstra Pride. Internacional con la República Dominicana, con la que compitió en noviembre y metió 14 puntos a Nicaragua, firmó por el Bilbao Basket procedente de los Cocodrilos de Caracas. Antes de su periplo venezolano jugó en el Hapoel Galil Elyon. En Israel destacó y sus actuaciones llamarón la atención de Pueyo, que así le definió: «En defensa es un jugador sólido en el uno contra uno, tiene físico para ser un buen defensor, pero está claro que su mentalidad es la de anotar, en su corta carrera profesional pero también en la universitaria. Esperamos que tenga una adaptación rápida y que podamos sumar una amenaza más en nuestro juego de ataque».

No ha podido ser así. Silverio se despide de la capital vizcaína tras un mes gris con más oscuros que claros. «Mi llegada se demoró más de lo que yo pensaba, una semana, pero se demoró tres. Me preparé porque sabía que venía a una liga difícil. Sé que llego en un momento del calendario difícil, que solo queda un partido para que empiece la segunda vuelta en la ACB. También me he preparado para eso. Sé el nivel y la exigencia que tiene la liga y vengo a aportar mi talento», lanzó el jugador aquel 13 de enero en Miribilla ante los medios de comunicación.