«El Bilbao Basket es un gran equipo, le tenemos respeto»

Los hombres de negro suben este miércoles el telón de los cuartos de final de la Europe Cup en el marco de una complicada eliminatoria ... contra el Tofas Bursa (20 horas), un rival poderoso y con argumentos de sobra para aspirar al trono del segundo torneo continental de la FIBA. «El Bilbao Basket, Zaragoza y nosotros somos favoritos al título», comenta en una conversación con EL CORREO Uros Trifunovic, escolta del conjunto otomano. Los turcos aterrizaron el este martes en el aeropuerto de Loiu, entrenaron por la tarde en el escenario del partido y solo piensan en llevarse un «buen resultado» de Miribilla con el que afrontar el encuentro de vuelta. «La ventaja de campo es importante, pero el choque de hoy lo tenemos que disputar como si fuera el último y decisivo», advierte el serbio, una de las piezas clave en la pizarra de su entrenador, Orhun Ene. El de Belgrado sabe que será un cruce duro, de alto voltaje, y lo asume con naturalidad. «Aquí todos podemos ganar a todos».

Trifunovic cuenta con bastante presencia en la cancha y tal vez su hoja de servicios no brilla tanto como las de Marcquise Reed –una máquina de anotar– y Álex Pérez –director de juego–, pero es un elemento clave que da equilibrio y variantes al Tofas en la línea exterior. Promedia 10,5 puntos, 2,8 asistencias y 2,2 rebotes por partido, lógicos por sus 1'99 de altura, comprometido con la búsqueda del tesoro continental que espera al final del camino. Y no solo eso, sino que este joven de 24 años formado en el Partizan, con el que ganó una Liga Adriática y dos Copas de Serbia, aspira a competir algún día en la ACB. «No me importaría hacerlo», se deja querer el escolta, quien contará con un escaparate inmejorable para sobresalir y mostrar su mejor baloncesto. «Las ligas turca y española son las más potentes de Europa. Ahora solo estoy centrado en el Tofas –acota–, pero estaría bien probarme en la ACB», subraya el belgradense.

Pero lo primero es lo primero y en estos momentos solo tiene ojos para los hombres de negro, un rival del que habla en clave de prudencia. «El Bilbao Basket es un gran equipo, serio, al que tenemos respeto». Cuando se le pide que profundice en las fortalezas y debilidades de los vizcaínos, que destaque a un jugador en concreto, Trifunovic prefiere obviar las individualidades y poner el acento en el bloque. «Es el típico conjunto español, de la ACB, que practica un baloncesto rápido, con muchos pases, un grupo muy potente. Debemos estar muy atentos a sus transiciones y entrar en el partido con la máxima concentración. Además –recalca–, están bien cubiertos en todas las posiciones». Le gusta lo que ve.

El serbio asume con naturalidad la ambición del Tofas de «llegar hasta el final», de coronarse en la Europe Cup, aunque recuerda cómo sobrevivieron su aventura de funambulistas en Zaragoza. «O quedábamos primeros de grupo o fuera del torneo. Al final ganamos como equipo y nos hicimos con el factor cancha», comenta en alusión a aquella canasta sobre la bocina de Álex Pérez que les dio el triunfo. «Pensamos que podemos superar a cualquiera; jamás entramos en un partido con la mentalidad perdedora. Con esto no quiero que se me vea como a un tipo arrogante, sino simplemente acepto que somos uno de los favoritos. El Bilbao Basket es otro, como el Zaragoza, pero tampoco podemos subestimar al resto de los equipos. Todos son buenos».

Trifunovic remarca de nuevo la importancia de conseguir este miércoles un «buen resultado» en Miribilla con el que encarar el duelo de vuelta. «¿Es una ventaja jugar el segundo partido en casa? Pues sí. Es importante. Tenemos que aprovechar el hecho de resolver el cruce ante nuestra afición, donde nos sentimos fuertes». Al igual que los hombres de negro en Miribilla, que debe arroparles en su intento de derribar al Tofas y seguir soñando a lo grande en Europa.