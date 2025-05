Miribilla pone el broche a un año inolvidable

La temporada 2024-2025 permanecerá para siempre en la memoria de los hombres de negro y de su fiel marea. No por su actuación en ... la Liga Endesa, donde cumplió con el objetivo nuclear de la permanencia pero quedó en el puesto 16, justo por delante de los dos descendidos, sino por su brillante trayectoria en la Europe Cup que le hizo levantar el título del segundo torneo de la FIBA. Es la joya de la corona de una campaña que terminó este viernes en Miribilla con derrota ante un Barcelona de otro nivel, superior en todas las facetas, siempre por delante en el marcador y justo vencedor. Poco importó a la grada el luminoso, emocionada con las lágrimas del capitán Xavi Rabaseda, quien jugó su último partido como hombre de negro, al igual que De Ridder, que también lloró, y Rubén Domínguez, entre otros. La plantilla habló a la grada al término del choque, le dio las gracias por su apoyo y dijo hasta octubre. Otra vez en la ACB, por vigesimoprimera vez, y en escenario continental.

Bilbao Basket 65 - 85 Barcelona

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 21:20 14 14 2/3 3/5 1/1 1 2 3 1/3 Abdur-Rahkman 16:50 5 -1 1/7 1/4 1 1 2/2 M. Cazalon 14:12 2 -5 1/3 0/3 1 1 1/3 R. Domínguez 08:50 3 4 1/1 T. De Ridder 20:34 10 12 3/6 1/1 1/1 2 1 1 4 1/ T. Gielo 12:13 3 5 1/3 2 3 1 1/ B. Bagayoko 23:32 6 6 3/8 0/2 2 5 2 1/ M. Jones 11:30 -3 0/1 0/2 1 1 1 /1 M. Pantzar 24:49 12 15 3/5 0/3 6/6 3 2 1 2/2 X. Rabaseda 20:07 7 8 2/2 1/4 1 2 2 3/ Z. Dragic 13:52 6 2 1/2 0/5 4/4 1 1 /1 A. Sylla 12:11 3 0/1 2 1/ Equipo 2 1 1 1 2/1 Total 200 68 62 16/37 8/32 12/14 17 11 9 17 15/13 Barça Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER K. Punter 16:43 15 13 2/3 3/7 2/2 1 1 1 1 /1 J. Anderson 22:10 8 10 4/6 2 2 1 1 D. Brizuela 17:15 12 10 1/3 3/5 1/1 1 4 3 T. Satoransky 20:08 5 10 1/4 1/2 6 6 3 1/4 W. Hernangómez 15:45 11 18 3/4 5/6 5 2 1 /1 Y. Fall 22:16 8 13 4/6 3 3 1 1/1 J. Parker 27:08 12 11 0/2 4/7 3 1 1 3/3 S. Keita 05:07 -1 0/1 1 1 J. Parra 24:22 6 11 3/6 0/1 3 3 1 3/1 R. Villar 18:11 8 4 1/3 2/2 1 1 2 4 /3 D. González 10:55 0/1 3 2 1/2 Equipo 2 2 1 /3 Total 200 85 99 19/38 13/25 8/9 30 13 17 20 9/19

Porque Miribilla se despidió de su equipo hasta dentro de cuatro meses, cuando los hombres de negro –con bastantes caras nuevas en la plantilla– volverán a defender su lugar bajo el sol en la segunda mejor liga del mundo y tratarán de repetir en el trono de la Europe Cup. Dejan atrás una temporada histórica, inmortalizada con un título continental, de incalculable valor, con la salvación conseguida hace semanas y una liga condicionada por el escenario internacional y más de un partido literalmente regalado que hubiera permitido clasificar bastante más arriba. Porque las 11 victorias son el tercer peor registro en los 20 cursos de la ACB, solo por detrás de los del año del descenso (8) y de 2021 (10), aunque conviene no olvidar que el objetivo principal de la supervivencia se selló con holgura y que el trofeo convierte la campaña en única y memorable.

La visita del Barcelona constituía una inmejorable oportunidad de despedir el curso con un triunfo de campanillas ante un rival que jugará el play-off la semana que viene y hacerlo además en un Miribilla puesto en pie para decir adiós a su equipo. La afición disfrutó con el anuncio de la renovación de Tryggvi Hlinason por dos temporadas, realizado entre el primer y el segundo cuarto, y con el acto de clausura en el que todos los hombres de negro cogieron el micrófono para dirigirse a la grada. Solo faltó la guinda de la victoria, tan cara de conseguir en la liga que acaba de terminar, en la que los vizcaínos sumaron apenas dos a domicilio. Porque es en casa donde han alimentado su casillero, cimentado la permanencia y obrado más de un milagro europeo.

Pronto quedó claro que el Barcelona no había venido de paseo a Miribilla, y eso que jugó con el freno de mano echado en más de un tramo del partido. Los culés abrieron el choque con dos triples de Parker y nunca dejaron de mandar en el marcador. El empate a seis era la última igualada, fruto de un par de aciertos de Ali y de Frey, y a partir de ahí el tren blaugrana se marchó para no volver. Eran muy superiores lo de Peñarroya, protestón pese a las amplias ventajas de su equipo, que no tardó en doblar a los vizcaínos en el marcador y cerrar el cuarto inicial 12 arriba (14-26). El Surne veía el aro del tamaño de una canica –se fue al descanso con un 3-18 en triples– y pese a su entrega en defensa tampoco le daba para parar a los Parker, Brizuela, Hernangómez...

Reacción insuficiente

Hubo un conato de rebelión al inicio del segundo período, con un parcial de 8-2 que obligó a Peñarroya a pedir el tiempo muerto (22-28), pero al Bilbao Basket le costaba un mundo detener la avalancha blaugrana. Una serie de 4-12 dio un más 14 a los culés y los hombres de negro no paraban de inmolarse desde la línea mágica. Su 16,7% en triples contrastaba con el 58,3% del Barça. Los problemas en el perímetro han acompañado al equipo a lo largo de la temporada y la tendencia se mantuvo firme en el último duelo del curso. Una conversión de Brizuela desde los 6,75 mandó el encuentro al descanso con los vizcaínos 15 abajo (30-45), obligados a anotar más y conceder menos si querían conectar con la locomotora culé.

Lo hicieron tras el paso por los vestuarios, con un delicioso parcial de 13-1 que les puso a seis (48-54). Frey y De Ridder lideraron la revuelta, que subió de temperatura con un triple de Rabaseda, quien jugó sus mejores minutos de la temporada en la noche del adiós, pero el Barça se serenó, pisó el acelerador y devolvió el golpe en forma de un demoledor 0-11. Los bilbaínos entraron en el último período 17 abajo tras amagar con la remontada.

No hubo tiempo para otro milagro, solo emoción, lágrimas, sonrisas y fe en un futuro que se intuye prometedor. Falta un día menos para octubre.

