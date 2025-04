Ante Tomic, el pívot clásico y letal al que deberá vigilar el Bilbao Basket

José Félix Cachorro Bilbao Martes, 29 de abril 2025, 22:01 Comenta Compartir

Una mirada a su producción evidencia que se trata de un jugador extraordinario en diferentes aspectos. A sus 38 años, Ante Tomic rinde como un joven ambicioso y desplaza sus 217 centímetros con elegancia. El interior del Joventut es uno de los grandes nombres de la actual ACB, en la que lidera la tabla de valoración individual (media de 21,6), rebotes totales (7,3), rebotes defensivos (5,7) y en número de tiros de dos puntos (5,7), con una eficacia del 61,8% (vigésimo de la Liga). El gigante croata vive en la cresta de la ola con los colores del Joventut, al que el Surne Bilbao Basket visita este sábado (18.00 horas). Será uno de los principales adversarios de los hombres de negro porque Tomic es práctico, poderoso en los balones aéreos y dotado de un rico catálogo de lanzamientos y movimientos. Ese amplio repertorio le sitúa como el séptimo anotador de la Liga Endesa, con 14,8 puntos por duelo.

La estrella nacida en la bella localidad de Dubrovnik manda en el poste bajo, su espacio natural. Ahí se comporta como un 'cinco' clásico. Él mismo manifiesta que «siempre habrá pívots que juegan de espalda, que juegan pick and roll, pívots tradicionales… Creo que los pívots tradicionales no van a desaparecer nunca, aunque si puedes añadir alguna otra cosa a tu juego, pues mucho mejor». Y Tomic ha agregado afiladas y bellas armas a su arsenal. Dispara con las dos manos cerca del tablero, anota con ganchos puros y medio ganchos, a una mano, a media distancia, y se apoya como nadie en el tablero para encestar. Su ligereza le permite esquivar contrarios con una cintura muy flexible, con giros y fintas corporales para encontrar el objetivo con velocidad. Maestro en el amago de tiro, no duda en avanzar paralelo a la línea de fondo para rematar a aro pasado.

Pero también destaca el 44 de la Penya en su visión general de la cancha para servir a compañeros libres de vigilancia. Con su periscopio privilegiado, Tomic esculpe asistencias maravillosas tanto en la pintura como al exterior. Y sabe ocupar espacios para recibir cerca de la canasta y evitar al defensor con una muñeca prodigiosa. Cuando el juego se enreda en la zona, el croata busca con celeridad a alguien desahogado en el perímetro para dinamizar el ataque. Sus registros muestran 2,6 asistencias por partido (38º de la Liga), un promedio notable para tratarse de un pívot.

La carrera y la familia

Tomic comenzó su carrera en su ciudad natal y en edades tempranas llamó la atención de equipos de élite. Fichó por el KK Zagreb y la temporada 2009-10 pasó a formar parte del RealMadrid, donde jugó tres cursos. En la 2012-13 fue contratado por el Barcelona y vistió la camiseta azulgrana durante ocho años. Cuando el conjunto culé no le renovó, prefirió mantener su residencia en la capital catalana, donde vinieron al mundo y se han educado sus dos hijas. Apostó por un destino cercano a su ciudad como el Joventut.

La seguridad familiar ha pesado en la trayectoria deportiva de la torre del Adriático. Estuvo a punto de aterrizar en la NBA, pero «cada vez que tuve la oportunidad pasaba algo en mi vida». Se refiere así a que los nacimientos de sus dos hijas coincidieron con la llamada de la mejor liga del mundo «y entonces decidimos que no era el momento adecuado para trasladarnos». Después de rechazar ofertas suculentas, el croata cumple su quinta temporada en Badalona. Ha acumulado 596 partidos en la ACB, gracias en parte a que nunca ha padecido lesiones graves. Sólo sufre contra pívots de mayor envergadura, lo que no le impide reinar en los cielos de la Liga Endesa con calidad técnica.