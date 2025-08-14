Aleix Font: «Decidme cosas malas de Bilbao»

Aleix Font, de 27 años y 1,94 metros, ha querido adelantar su llegada a Bilbao para conocer la ciudad y a su nuevo equipo. ... Procedente del Coruña, descendido de la ACB el curso pasado, y formado en la cantera del Barcelona, fue llamado por Jaume Ponsarnau, al que tuvo como técnico en el Zaragoza, y el exterior no dudó en responder afirmativamente. Se rige por «la norma» de acudir a los equipos cuyos «entrenadores me quieren de verdad después de algunas malas experiencias. Es muy importante para mí que Jaume esté aquí».

Font, que ha venido a la capital vizcaína acompañado de su mujer, ensalza las instalaciones del Surne y la «estructura del club». Siempre ha escuchado excelentes comentarios de la entidad vizcaína, como por ejemplo de su amigo y excompañero en el Zaragoza Tryggvi Hlinason. «Tengo amigos míos aquí, todo el mundo me hablaba muy bien. Estoy esperando, de hecho, y les digo a gente con la que me encuentro de Bilbao 'decidme cosas malas, las cosas buenas ya las sé. Decidme cosas malas a ver si hay alguna, porque parece que no hay. Estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas».

Define el exazulgrana su nuevo destino como una «ciudad pequeña pero cosmopolita, en la que te puedes desplazar andando, que sea familiar. Todo lo que he visto está muy bien y está todo preparado para las fiestas, que creo que va a ser divertido». Siempre ha recibido «buenas referencias» del club y por lo que él ha visto. En su breve estancia en Bilbao, el baloncestista adelanta que él y su mujer «anticipamos que lo vamos a pasar muy bien».

Esta mañana ha recordado que cuando entrenó en Artxanda con el Coruña la pasada campaña, preparando el tiro prepartido, «sacamos todos el móvil grabando, y la gente de Coruña miraban a ver cómo podían replicarlo, porque tener un centro de entrenamiento de este nivel te da muchas facilidades para que el trabajo día a día sea mucho mejor».

«Descaro y puntos»

El nuevo 'dos' del Surne considera que aportará «talento ofensivo, descaro, puntos y amenaza». Rafa Pueyo, director deportivo del Bilbao Basket, destaca de Font su «lanzamiento exterior, capacidad ofensiva, su mano desde la línea de tres puntos, buen juego sin balón y comete pocos errores. En defensa ha mejorado bastante en las últimas temporadas». Sobre el Surne, el escolta cree que «se ha hecho una plantilla de mucho nivel y va a haber mucha competencia, seguro, y esto va a ir en pro del equipo. El hecho de que haya jugadores de nivel y de tengamos que competir entre nosotros por los minutos va a hacer que el nivel del equipo suba. Así que preparado para el desafío».