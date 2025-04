«Habrá 8.500 personas, pero media hora después abrirán las puertas y serán 12.000»

Robert Basic Salónica Miércoles, 23 de abril 2025, 08:45 Comenta Compartir

Giannis Giannoulis es un grandullón amable y magnífico conversador, encantado de regresar al pasado, recordar los buenos momento y traerlos al presente a pocas horas ... de que el balón vuele por los aires en una de las canchas más calientes de Europa. Nacido en Canadá hace 48 años y con una larga trayectoria profesional trufada de títulos, este ex ala-pívot defendió durante siete temporadas el escudo del PAOK, con el que ganó dos Copas de Grecia (1995 y 1995) y una Copa Korac (1994), además de subirse al trono de la Euroliga con el Panathinaikos (2002). Pero de lo que habla es del vuelo del águila blanquinegra después de aceptar encantado la invitación de EL CORREO de charlar sobre la final de este miércoles entre su exclub y los hombres de negro (19.15 horas). «El Bilbao Basket es mejor equipo, pero hay algo que juega a favor del PAOK: su afición. Será algo increíble. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en ello», dice y enseña el brazo derecho. No es un postureo.

Giannoulis, quien también militó en el Unicaja y en el Baloncesto Sevilla, aguarda con impaciencia el partido que decidirá quién es el nuevo rey de la FIBA Europe Cup. «Será un duelo difícil para ambos equipos. Habrá 8.500 personas en el pabellón -las entradas se vendieron en cuestión de minutos cuando el club las puso a disposición de los aficionados-, pero a la media hora abrirán las puertas, dejarán que entre gente y serán 12.000. Una locura», avisa el excampeón del PAOK en el restaurante que regenta su mujer en el centro de Salónica. Acaba invitando a sus interlocutores a un plato típico griego y un postre helado. Está con muchas ganas de sentarse en las gradas de un recinto hecho de pasión y ruido. «El partido es a las siete y cuarto y yo tendré que estar a las cinco. Será algo bonito de ver. La celebración sería en la Torre Blanca», apunta en referencia a uno de los grandes monumentos de la ciudad. «Y duraría toda la noche», avanza. Presión para los locales El interés por el partido es de dimensiones desconicidas. Giannoulis pone un ejemplo. «Acabo de conseguir una entrada. Ha puesto en Internet que la tenía y que si alguien la quería se la daba. En nada estaba rodeado de 40 personas». Cuando se le cuestiona por el partido, por cómo cree que se va a desarrollar y acabar, el ex ala-pívot esboza su escenario. «Siete puntos no son una gran diferencia, pero es una diferencia», reflexiona sobre la ventaja con la que se hizo el Surne en Miribilla (72-65). «Los jugadores del PAOK estrán bajo estrés porque solo pensarán en recortar las distancias en el marcador. Lo tendrán todo el rato en la cabeza, no dejarán de mirarlo. Y si se ven cinco abajo pensarán que ya están con un -12. Tendrán presión, pero también el Bilbao Basket. Giannouilis cree que los hombres de negro «jugarán muy bien los primeros diez minutos. A partir de ahí, espero que los míos hagan su trabajo. El Bilbao Basket jugará en un ambiente que no había visto en su vida, ni ustedes tampoco» señala a los periodistas desplazados a Salónica. «No tienen experiencia en este tipo de partidos». Entonces deja de sonreír solo por un segundo y suelta: «El PAOK necesita esta título. Lleva casi 30 años sin ganar un trofeo europeo». Ni se imagina cuánto lo quieren los hombres de negro, su afición, Bilbao y Bizkaia, y la falta que les hace. Y por eso los lobos van a morder hasta quedarse desdentados.

