«Lo de Pablo Laso fue un malentendido. Le tengo aprecio y nunca se sabe si nuestros caminos volverán a cruzarse»

A Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer (Madrid, 1994), de raíces germanas y segovianas, ya se le conocía como Willy cuando Pablo Laso le hizo debutar en ... la ACB en 2012. El Real Madrid formó al que unos años más tarde sería considerado como el líder de la generación posterior a los Gasol. Un pívot que también dio el salto a la NBA joven, pero cuya progresión lucía más en los meses de verano (MVP del Eurobasket 2022) que a lo largo de siete temporadas en Norteamérica. Un mismo protagonismo discontinuo del que tampoco se despoja en el Barça, ahora a las órdenes de un Joan Peñarroya al que elude valorar.

– ¿Lleva el dorsal 14 por Fernando Alonso?

– Sí, siempre lo he intentado. Al principio porque era el número con el que jugaban mis padres (exjugadores profesionales), pero soy muy aficionado, si no el que más, de Fernando Alonso y de la Fórmula 1. Desde pequeño y para mí que también llevase el 14 pues me representaba. Su carrera de superación luego, de ante momentos difíciles de seguir queriendo ser el mejor piloto con 42 años, es algo que me ayuda a motivarme.

– Él ha tenido muchos lemas. ¿Cuál es el suyo?

– Mi cabeza está puesta en mi primer título grande con el Barça. Sería mi tercera ACB. Es lo que queda esta temporada y ya más adelante mirar al Eurobasket. Pero sin duda ganar la Liga esta temporada es el objetivo que tengo muy en mente.

– A las puertas de cumplir los 31 años, ¿le acecha el papel de veterano?

– Sí que es verdad que me gusta mucho juntarme con los más jóvenes para entrenar. Tienen más energía que muchos y echo las horas extras con Raúl (Villar) o con Sayon (Keita). Nos solemos quedar al final y venimos los días libres a entrenar. Pero no noto la edad. Estoy en un momento en el que tengo más ganas que nunca.

– Dicen que Rudy le pegó un codazo en sus primeros entrenamientos para ver de que pasta estaba hecho. ¿Ahora le toca a usted?

– sí fue. Me soltó el codo cuando iba a hacer una bandeja a canasta y me dio en la nariz, pero no creo que fuese intencionado. A mí me gusta jugar duro, aunque no tiene por qué ser sucio. Pero bueno, si hay que subir el nivel de dureza y ver quién juega más duro, no creo que me gane mucha gente.

– ¿Desgasta la falta de continuidad que siempre ha tenido?

– Empecé joven pero creo que no noto ese desgaste. Soy un afortunado y me levanto cada mañana superagradecido, primero de la genética y los genes que he tenido con mis padres (exjugadores ambos) y segundo de todo el trabajo que conlleva no solo debutar en la ACB y en la selección, sino dedicarme a esto durante los 13 años que llevo. Me pone superfeliz. Hay momentos mejores y peores, pero me queda el trabajo, la paciencia y sobre todo no dejar que nadie te quite la confianza, tu amor por el baloncesto . Al final lo he vuelto a encontrar, estoy supermotivado, con muchísimas ganas de ser el mejor Willy que puedo llegar a ser y estoy muy contento del momento en el que estoy.

– ¿Alguna vez no ha tenido confianza consigo mismo?

– Sí, sin duda. He tenido momentos duros, difíciles de estar arriba a abajo, pero ahí es cuando más trabajo en la sombra tienes que poner. Venir los días libres, trabajar en casa aunque apetezca menos, cuidarte y sobre todo que la gente más cercana te apoye. Esto me ha ayudado mucho y ahora estoy en un momento muy bueno de confianza y motivación.

– Sorprende que apenas está lanzando de tres y el 62% en tiros libres. ¿A qué lo achaca?

– Lo comenté hace poco con Rafa Martínez, que es con el que hago siempre las sesiones de tiro, y con Víctor Sada. 'Hostia, el año pasado, tiré entre Liga y Liga bastantes más triples y este año llevo tres o cuatro entre ACB y Euroliga'. Es un año en el que, por el sistema, no quieren que esté más por fuera, pero sigo trabajando para ser más polivalente. He vuelto a recuperar el ritmo y si estoy solo y es un buen tiro, obviamente sin forzar nada, lo voy a tomar. Y lo voy a seguir entrenando para guardarlo en la mochila.

– A veces lo borda en la primera parte, o un tramo concreto y luego no logra mantenerlo.

– Es la dinámica general de la temporada de todo el equipo. No es que yo esté mejor o peor, creo que el equipo es así, a rachas, de empezar mal, luego acabar bien, de empezar bien, luego acabar mal… hay que intentar ser consistente, ser un tractor, ser ese camión que siempre va con la directa puesta y no parar.

La última jugada en Mónaco

– ¿Salen fortalecidos de la derrota en la serie de play off con el Mónaco?

– Podría ser. Hemos competido muy bien estos dos últimos meses y medio. Sobre todo los tres duelos finales contra el Mónaco. Fue un momento difícil perder ese quinto partido, pero el equipo está recuperado, mentalizado de que, si jugamos al mismo nivel, tenemos muchas opciones de poder luchar por el título que nos queda.

– ¿Todavía le dice a Kevin Punter que cómo no se la dio en la última jugada?

– Es baloncesto. Son acciones, todo el mundo cometemos errores y bueno, en otro situación igual la cosa hubiera cambiado, pero al final es el jugador que toma los tiros difíciles y no creo que el resultado sea solo fruto de una acción, sino de muchas más y detalles que marcan series así.

– ¿Cómo valora la temporada de Peñarroya?

– Nos queda todavía un título. Creo que las notas se ponen al final.

– ¿Pero se fue injusto con él en ese tramo malo de febrero con la eliminación de Copa?

– Yo es que no me meto ni opino, bastante tenía con lo mío como para encima estar preocupado de otras cosas. Quería trabajar, recuperar la confianza y demostrar al equipo que conmigo puede contar.

– ¿Aquel episodio con Pablo Laso al principio de este curso, en el que le consideró «bastante subnormal» por decirle a su entonces entrenador «no me comas la oreja, que te quedan dos telediarios» quedó zanjado?

– Sí, me llamó enseguida y lo solucionamos. No sé si no se pudo explicar correctamente, pero es también su forma de ser, de expresarse muy campechano. Yo le tengo un aprecio especial porque me hizo debutar en la ACB, contó conmigo otra temporada y ganamos títulos. Nunca se sabe si nuestros caminos volverán a cruzarse. Fue más un malentendido que luego arreglamos y ya.

– ¿Dónde es más fácil que se vuelvan a encontrar, en el Baskonia o en el Barcelona?

– (Risas). No, no. Los dos tenemos contrato y creo que él va a seguir en Vitoria y yo aquí. Así que no se sabe.

– ¿Cómo llevaba sus broncas?

– Como con todos los entrenadores exigentes, a los jóvenes siempre les caen más broncas. Siempre quieren apretar y lo mejor. Pero yo siempre he dicho que un entrenador que te corrige, que te exige, que te echa broncas es porque realmente tiene interés en ti. Si no te dice nada, es que le das igual. Me apretaba pero como hacía con muchos jóvenes, como con Luka (Doncic), con Mirotic, con mucha gente.

– El Baskonia está tratando de mejorar la experiencia de los partidos en el Buesa Arena. ¿Le recuerda el pabellón a los de la NBA?

– Es un pabellón increíble, muy chulo. De los que más me gustan, la verdad. Diría que es uno de los mejores que tenemos en la ACB y también en Europa. Es muy difícil de jugar en contra, yo creo que es una pasada, es enorme y la gente suele volcarse y apretar muchísimo.

– ¿Qué le parece Forrest, clave en las dos victorias del Baskonia este año ante el Barcelona?

– Es un jugador con muchísimo talento, que ha demostrado que tiene un altísimo nivel, obviamente con días mejores y días peores, pero es muy peligroso. Tenemos que tenerlo en cuenta el domingo, sobre todo viendo que está muy motivado. Creo que el Baskonia tiene mucho talento y será una buena prueba para crecer como equipo.

– ¿Qué perfil de base le viene mejor?

– Tener una polivalencia de bases de poder ser más agresivo, atacar la pintura, con generadores de juego, con gran visión, que puedan ser capaces de leer el partido en cada momento, en cada situación, y sobre todo que sean generadores, es lo que me va bien.