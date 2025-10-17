Diallo, MVP azulgrana del Baskonia-Partizan. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Viernes, 17 de octubre 2025, 23:34
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Es cierto que afrontaba el partido sin tres jugadores importantes, especialmente por la baja de Forrest. Pero el equipo sigue pagando sus severas desconexiones, a la vuelta de los vestuarios y en el tramo final, a precio de oro. Jugó sin bases cuando se decidía el duelo y la falta de elaboración en los ataque
Nowell
Base
Valoración del redactor
Entrega máxima y siete asistencias como el base pasador que es. Y deseo defensivo irreprochable aunque Carlik Jones gobernó la velada.
Villar
Base
Valoración del redactor
Apenas tres minutos en los que trató de contener sin éxito al base rival. Residual en la rotación aun sin la presencia de Forrest.
Diallo
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
El mejor azulgrana. Mantuvo sus virtudes de energía y verticalidad, a las que añadió una generosidad poco mostrada hasta la fecha. Responsabilizado.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Buen ingreso en el partido y notable primer parte con valentía para encarar el aro y empeño atrás. Extrañó la ración de banquillo tras el descanso.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
Anecdótica titularidad con tres minutos sobre el parqué para no volver a pisarlo.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Se tomó muy a pecho el papel de líder natural en ausencia de Forrest. Nada menos que 35 minutos de compromiso con la causa y chispazos individuales.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Más empeño que acierto y aún sin alcanzar su óptimo nivel de rendimiento. Serio en la intendencia y demasiado discreto adelante.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Papel secundario, pero destacable. Dos triples consecutivos en el tercer cuarto para coser de nuevo al equipo. Algunas buenas defensas a Jabari Parker
Samanic
Ala-Pívot
Valoración del redactor
Pese a sus lagunas defensivas, a punto por minuto porque le sobran recursos adelante. Protagonista hasta el descanso con Diallo y Spagnolo desde el ba
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Otra estadística vacía. Galbiati recurrió a Diop, también usó a Samanic y jugó con dúos de aleros altos en posiciones interiores.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot50
Hamidou Diallo43
Paolo Galbiati39
Luka Samanic34
Markquis Nowell34
Tadas Sedekerskis34
Matteo Spagnolo32
Trent Forrest32
Clément Frisch31
Khalifa Diop31
Mamadi Diakite23
Markus Howard15
Rodions Kurucs6
Rafa Villar4
Joksimovic-
