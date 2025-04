A la undécima fue la vencida a domicilio

Desde hacía varias semanas, Pablo Laso tenía el diagnóstico de la crisis de resultados lejos del Buesa Arena pero no encontraba la cura a una ... mala racha que se estaba cronificando. «Debemos ser conscientes de que para ganar fuera de casa vamos a tener que estar concentrados y jugando a un buen nivel durante 40 minutos», se lamentó el entrenador vitoriano, consciente de que en la balanza de «buenos y malos momentos» a domicilio estaban pesando más los segundos, alcanzando las 10 derrotas consecutivas entre ACB y Euroliga. Una 'maldición' que terminó ayer en Murcia ante el UCAM.

Desde el 26 de enero, cuando el Baskonia ganó con apuros en Barris Nord al Hiopos Lleida (74-78), los vitorianos no habían saboreado un triunfo como visitantes. Dos meses y medio coleccionando amargas derrotas en la Euroliga y en la ACB que acabaron al vencer ayer en el Palacio de Deportes de Murcia (82-91). Fin a una pesadilla que se había alargado demasiado en el tiempo para los baskonistas.

76 Días llevaba el Baskonia sin ganar un partido fuera de casa, desde que derrotó (74-78) al Hiopos Lleida el pasado 26 de enero

«El equipo se está mostrando muy sólido en casa, pero fuera nos está costando hacer partidos completos», reconoció Laso dibujando el contrapunto entre ambos escenarios. Mientras al calor de Zurbano el Baskonia ha doblegado consecutivamente a Panathinaikos, Breogán, Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Granada, Zalgiris, Gran Canaria, Bayern, Manresa, Asvel y Girona, elevando su número de triunfos seguidos como local hasta los once en un escenario en el que no pierden desde el 14 de enero – derrota (101-102) frente a Olympiacos en la prórroga–, sus viajes les habían dejado helados y derrotados.

Diez duros golpes

Los azulgranas alimentaron su mala racha con palizas ante Unicaja (94-75), Efes (92-76) o Armani Milán (111-89). Además de estos tres mazazos, los resbalones se acumularon tanto en la ACB como en la Euroliga frente a Mónaco (82-85), Partizan (86-73), Andorra (93-88), Alba Berlín (97-90), Real Madrid (83-78), Fenerbahçe (82-77) y Breogán (88-82). Un cóctel letal que les ancló al decimocuarto puesto en la fase regular de la máxima competición continental, dejándoles a cuatro triunfos del play in. También condicionó notablemente el asalto a los puestos de play off de la ACB. Un lastre del que se desprendieron anoche venciendo en Murcia. «Es lo primero que les he dicho, que no ganábamos desde Lleida. Habíamos estado cerca, pero no lo habíamos conseguido», confesó un Laso satisfecho después de quitarse esta losa.

«Para ganar fuera de casa tienes que estar muy bien en aspectos que no sólo sean meter canastas como hemos hecho», añadió un entrenador que en la situación actual del Baskonia ve primordial ganar con regularidad fuera del Buesa Arena: «Va a ser difícil que tengamos ventaja de campo en el play off, con lo cual tenemos que mostrar a domicilio la misma solidez que estamos luciendo como locales».

La victoria en Murcia es un balón de oxígeno para un Baskonia que no sólo terminó ante el UCAM con sus problemas fuera. El triunfo permite a los vitorianos dejar atrás a un rival directo por el 'top8'. Los de Sito Alonso se quedan dos partidos por detrás con el average a favor de los azulgranas, que ganaron a su oponente de ayer tanto en casa como fuera. El Baskonia, ademas, entra en los puestos de play off de forma provisional a la espera de lo que haga hoy el Manresa en la cancha del Joventut. El Gran Canaria no juega esta jornada por la disputa de la final de la Eurocup.