Kurucs entra a canasta rodeado de jugadores del Panathinaikos. Blanca Castillo

Sedekerskis ya tiene con quien ir a la guerra

El debut de Rodions Kurucs mejora bajo los aros y en defensa a un Baskonia en el que Nowell se adueñó del rol de tirador de Howard

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:18

Necesitaba el Baskonia un jugador que fuera de cabeza a la pelea. Galbiati no lo dudó cuando Forrest fue a la línea de tiros libres ... con 81-84. El primero a meter y el segundo a fallar. Y ahí tenía que estar Rodions Kurucs, pese a que ya había dejado todo sobre la pista. El letón saltó como un resorte, antes de que la mesa lo autorizara. El base cumplió su objetivo desde personal y ahí entró en acción el debutante azulgrana. Barrió la zona, se llevó a Yurtseven en la lucha por el rebote, para que a su espalda, el propio Forrest atrapara el balón y empatara el partido.

