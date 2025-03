Sedekerskis: «Quiero volver a ser el de antes, pero a veces el cuerpo te frena un poco»

Iván Benito Martes, 4 de marzo 2025, 15:50 Comenta Compartir

«Si yo supiera cómo encontrar la regularidad...» dice entre la resignación y la broma Tadas Sedekerskis. Su diagnóstico sobre la montaña rusa de sensaciones del Baskonia es claro. «Tenemos desconexiones durante el partido y no hacemos 40 minutos completos», sostiene el capitán azulgrana tras los duelos de Belgrado y Andorra. Al lituano le encantaría encontrar la solución y promete «poner todas las ganas y todo el carácter» para «levantar la cabeza».

El conjunto de Laso afronta sin casi margen de error los dos partidos de esta semana ante el Zalgiris y el Gran Canaria. «Es el último tramo de la temporada, no vamos a poner excusas», asegura el canterano, cerca de cumplirse el décimo aniversario de su debut con el primer equipo. «Hay muchos jugadores que compiten por primera vez en Europa y luego pero no nos respetan las lesiones. Al principio yo, luego Tim, luego yo vuelvo a lesionarme, ahora está Kamar... no acabamos de tener la plantilla completa para entrenar y trabajar y nos saca un poquito de ritmo», atisba el lituano.

Dos pequeñas roturas musculares han condicionado el curso del líder del vestuario baskonista. «No poder estar cuando sabes que el equipo te necesita, cuando vienen los momentos importantes, cuando el equipo lucha por la Copa es algo muy preocupante, sobre todo para mí que soy el capitán», ha explicado antes de pedirse «paciencia». «Tengo muchas ganas de aportar al equipo y volver a ser el Tadas de antes de la lesión, pero a veces el cuerpo te frena un poquito. No han sido graves, pero luego volver a coger ritmo y sensaciones es complicado», ha valorado tras el entrenamiento.