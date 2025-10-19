El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Samanic, baja de última hora en el Granada-Baskonia

El interior croata atraviesa un proceso febril que le impide saltar a la cancha y reduce la rotación de Galbiati

Iván Benito

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:05

El Baskonia prosigue en su lucha contra la adversidad. A las bajas de Forrest, Howard y Rodions Kurucs, este domingo en Granada se suma también la de Luka Samanic. El interior croata atraviesa un proceso febril que le impedirá saltar a la cancha y Galbiati únicamente contará con nueve jugadores de la primera plantilla. Tampoco estará el flamante fichaje, Kobi Simmons, que aún no ha llegado a España.

El joven Joksimovic, de 16 años, completará una rotación de diez jugadores. De la convocatoria del viernes ante el Partizan de doce jugadores también se cae el canterano Joseba Querejeta. El canterano vuelve a estar cedido en el Clavijo logroñés y ha jugado este en Jaén, donde ha firmado 19 puntos.

Sin Samanic, Diakite, Diop y Sedekerskis deberán dar un paso al frente en la pintura junto con la ayuda de Frisch. El juego interior ha sido la mayor fortaleza del Granada en este inicio de ACB, con Luka Bozic y Hankins como mayores amenazas.

