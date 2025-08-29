La residencia del Baskonia-Alavés recibe a sus nuevos huéspedes

Iván Benito Viernes, 29 de agosto 2025, 12:26 Comenta Compartir

La residencia del Baskonia-Alavés ha recibido este viernes a sus primeros huéspedes. Se trata de canteranos de ambos clubes que residirán en las nuevas instalaciones, situadas en Salburua junto al Buesa Arena y el Bakh. El recurso, con capacidad para 287 personas y con 238 habitaciones abrió sus puertas el jueves y ya se encuentra operativa, a la espera de que lleguen más deportistas y estudiantes.

El nuevo alojamiento estará dirigido sobre todo a deportistas en formación, además de jugadores becados en ambos clubes y alumnos de la academia de fútbol. Para ellos serán principalmente las estancias dobles. Al contar con dos inmuebles distintos, que estarán unidos por un zócalo, el equipamiento generará un nuevo espacio exterior que podrá funcionar a modo de plaza o zona de encuentro.

El proyecto, que ha contado con una inversión cercana a los 18 millones de euros, conserva un importante componente ambiental, tanto desde el punto de vista de su eficiencia energética (tendrá una bomba de calor ecológica) como por el entorno que lo acompañará. Los edificios se revestirán con una envolvente doble de aluminio y ladrillo para aumentar su aislamiento, lo que permitirá reducir el consumo para calentar las estancias y, sobre todo, para no expulsarlo al exterior.