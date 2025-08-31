El propietario del Hapoel Tel Aviv descubre que Howard «fue ofrecido» para jugar con Israel

El sentir de uno de los hombres más influyentes en Israel es que Markus Howard podría haber disputado el Eurobasket con la selección hebrea. El ... multimillonario Ofer Yannay, que ha hecho fortuna en las energías renovables y es el propietario del Hapoel Tel Aviv, ha descubierto en su activa cuenta de Twitter que tres de los mejores exteriores de la Euroliga fueron ofrecidos a la federación israelí para iniciar su proceso de nacionalización. En cambio, optaron por el exbaskonista Khadeen Carrington, que no llegó a debutar en el Buesa Arena. «¿Por qué?», critica.

Not only Jordan Loyd.



Also Markus Howard & Devon Hall were offered to the federation and were rejected.



Fans will look on Ariel’s decisions or Dani’s fatigue but I’m looking on owner perspective - The federation



They said no to 3 top EL players that didn’t play in Israel… pic.twitter.com/f6kMkNPFa9 — Ofer (@OferYannay) August 31, 2025

La gran actuación en el Eurobasket de Jordan Loyd ha destapado parte de la intrahistoria de cómo se produce en la búsqueda de los preciados pasaportes comunitarios en el mundo del baloncesto. El escolta estadounidense del Mónaco pero nacionalizado por Polonia, un caso similar al de Lorenzo Brown con España, está siendo uno de los mejores jugadores del inicio del campeonato y, con 27 puntos, fue clave para derrotar a Israel (66-64). A Yannay no le gustó que el jugador nacionalizado de la selección rival fuera la estrella, mientras que Carrington, ahora jugador del Hapoel Jerusalén, tiene un rol menos importante en el combinado en el combinado que dirige Ariel Beit-Halahmy, que cuenta con el NBA Deni Avdija como referencia principal.

«No sólo Jordan Loyd. También Markus Howard y Devon Hall fueron ofrecidos a la federación y fueron rechazados», lamenta el dirigente del Hapoel, que este año se estrena en la Euroliga. «La afición mirará las decisiones de Ariel o el cansancio de Deni pero yo miro la perspectiva del propietario-Federación. Dijeron no a tres jugadores top de la Euroliga que no jugaron en Israel y siguieron adelante con una elección que no está a ese nivel».

Yannay desliza que la decisión se tomó para favorecer al Hapoel Jerusalén, en el que milita Carrington. El exterior americano, con pasaporte de Trinidad y Tobago, nación de su padre, podrá competir ahora sin restricciones en la liga israelí. Por contra, cierra la puerta a Howard, Loyd y Hall, tres jugadores que serían muy atractivos para el Hapoel Tel Aviv, ganador el curso pasado de la Eurocup y sin restricciones económicas de ningún tipo, como han demostrado al reclutar a Vasilije Micic.

El propietario del Hapoel Jerusalén, Matan Adelson, cuya madre tiene parte de la propiedad de los Dallas Mavericks, ha querido salir al paso, defender a su jugador y lanzar una insinuación afilada. «La Selección Nacional de Israel tiene la suerte de contar con Khadeen. Es un jugador de baloncesto fenomenal, un auténtico profesional y un compañero de equipo excepcional. Sobre todo, es una persona íntegra, con sólidos valores y una gran personalidad, a diferencia de otros...», ha publicado.

Ampliar Howard fue internacional con Estados Unidos y ahora lo es con Puerto Rico. FIBA

Markus Howard, por su parte, fue internacional con Estados Unidos, su país de nacimiento, y ahora lo es con Puerto Rico, de donde proviene su madre, aunque este verano renunció a disputar la Americup. En caso de haber jugado con Israel, su estatus en la ACB hubiera cambiado. Dejaría de ser considerado jugador extracomunitario, lo que ampliaría el margen de las contrataciones de la dirección deportiva de Zurbano. Sin embargo, ese escenario parece quedar lejos, al menos por la vía israelí.