El propietario del Hapoel Tel Aviv descubre que Howard «fue ofrecido» para jugar con Israel

Ofer Yannay critica que el exbaskonista Khadeen Carrington sea el jugador nacionalizado de la selección hebrea en el Eurobasket en lugar de las opciones de Jordan Loyd, Devon Hall o el astro azulgrana

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:21

El sentir de uno de los hombres más influyentes en Israel es que Markus Howard podría haber disputado el Eurobasket con la selección hebrea. El ... multimillonario Ofer Yannay, que ha hecho fortuna en las energías renovables y es el propietario del Hapoel Tel Aviv, ha descubierto en su activa cuenta de Twitter que tres de los mejores exteriores de la Euroliga fueron ofrecidos a la federación israelí para iniciar su proceso de nacionalización. En cambio, optaron por el exbaskonista Khadeen Carrington, que no llegó a debutar en el Buesa Arena. «¿Por qué?», critica.

