Polonara, en una fase del tratamiento al que se somete. Instagram

Polonara se someterá a un trasplante para avanzar en la recuperación de su leucemia

El exjugador del Baskonia se trata de la enfermedad desde junio y celebra haber encontrado una donante

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:05

Achille Polonara se someterá a un trasplante de médula para avanzar en la recuperación de la leucemia mieloide que sufre desde el pasado mes de junio. El que fuera jugador del Baskonia ha ofrecido una entrevista en su país para contar la noticia y explicar sus sensaciones desde que le fue comunicada la noticia.

«Ha habido momentos difíciles, pero el cariño de tanta gente me ha ayudado a mantener una actitud positiva y a mirar al futuro con optimismo», explica el jugador italiano en el programa televisivo Le Iene. Según explica, el pasado fin de semana lo pasó con sus hijos antes de someterse este lunes a una pruebas que propicien su paso por el quirófano para recibir el trasplante.

Ingresado desde el martes, primero se someterá a un ciclo de quimioterapie de «5 o 6 días» y después podrá recibir la médula. «El trasplante debería realizarse alrededor del 23 y 24 de septiembre», explica el jugador, que se considera afortunado. »«Tuve suerte, había dos donantes con un 90% de compatibilidad, incluyendo un chico alemán, pero se decantaron por una chica estadounidense tras contactar con ellos inmediatamente», detalla.

El jugador ha pasado varias fases de su tratamiento en el Hospital la Fe de Valencia mientras sueña con volver al baloncesto. Se perdió el final de la pasada temporada con la Virtus, incluido el título liguero, pero ha llegado a un acuerdo con el Dinamo Sassari -en el que ya militó- para regresar a las pistas una vez se recupere. «Acepté la oferta del Sassari porque mi sueño es intentar volver a jugar, si hubiera aceptado un puesto de ojeador, habría significado rendirme. Mi objetivo es obtener el alta médica para volver a la acción», añade.

