El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Paolo Galbiati, el líder magnético

Hommes y Sconochini diseccionan al técnico del Baskonia, «de espíritu contagioso y muy bueno en lo psicológico»

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:16

A Paolo Galbiati (Vimercate, 1984) le conocen en Italia como el ladrón del baloncesto. El término se lo asignó él mismo en 2018 tras su ... primer gran éxito. «Soy un ladrón», confesó tras ganar la Copa a los doce días de ser nombrado por primera vez entrenador principal de un equipo profesional. «Robé de muchos. De Luca Banchi, cómo explicarse para sacar el máximo provecho; de Repesa, cómo interactuar con los jugadores y algunas ideas tácticas; de Scariolo, la meticulosidad. Larry Brown me dio muchas ideas sobre cómo sorprender a los jugadores, dándoles lo que necesitan...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Paolo Galbiati, el líder magnético

Paolo Galbiati, el líder magnético