Pablo Laso: «Para ganar al Madrid no se te puede escapar un rebote que tienes en la mano»

Después de tantas y tantas victorias de PabloLaso en Madrid, el triunfo se le resiste como entrenador rival. Tercera vez que regresó como oponente y y otra ocasión que se va con «sabor agridulce». «Para ganar aquí no se te puede escapar un rebote que tienes en la mano o perder un balón en primera línea de pase que acaba en contraataque», lamentaba el técnico vitoriano sobre los «detalles que marcan la diferencia en un partido muy igualado en muchos aspectos».

Volvió a caer cruz para el Baskonia, con el entrenador azulgrana cabreado porque los blancos «le dieron muy rápido la vuelta» al marcador pese a «dominar el choque en muchos aspectos». «En el segundo tiempo ha habido 4 o 5 rebotes claves que se nos escapan. Si los hubiéramos cerrado, nos hubieran dado ritmo y estabilidad en el juego, hubiéramos tenido alguna posesión más...», apreciaba. «Hemos estado cerca pero no hemos dominado lo suficiente el rebote», culminaba su análisis.

«Hacemos cosas bien pero el perder un rebote o un balón dan mucha vida al contrario», prosigue. «Está el Hezonja al final, que es clave, pero recuerdo el primero del partido que acaba con triple de Musa, uno de Samanic que le ha quitado Feliz…», enumeró, pasando por alto que el base dominicano cometió falta sobre el croata para arrebatarle el balón. Además, también lamentó una pérdida de Forrest en la primera mitad que acabó con mate en molinillo de Hezonja.

El Baskonia arrancó bien el choque. «Estábamos cuatro o seis puntos delante, perdemos tres balones seguidos y anotan en carrera». Fue un parcial de 13-1. Otra vez la inconsistencia. La irregularidad, que Laso denominó como «autopista de dos carriles». «Nos quitan la vida a nosotros y se la dan a ellos». Los azulgranas compitieron y se agarraron al choque hasta el último minuto (81-78). «Queríamos no hacer falta y tener la última posesión. El rebote de Hezonja nos ha obligado a hacer falta y ya era raro que fallaran los dos tiros libres».

Pese a que el cuadro vitoriano acumula ya casi dos meses sin ganar a domicilio, Laso subrayó que «en todos los últimos partidos hemos estado cerca de la victoria». «No estoy contento, pero se podrían haber perdido todos. Por lo menos, en casa sacamos partidos que se nos ponen muy complicados», expresaba antes de bromear sobre los dos encuentros en el Buesa Arena de esta semana. «Ahora tendría que estar tranquilo porque ganamos los dos. Ojalá».

Por último, el técnico ha explicado que Moneke tuvo «un problema en la espalda» en el entrenamiento del sábado. «Hemos ido valorando pero no mejoraba. Vamos a ver si puede recuperarse lo antes posible. No puedo dar más datos porque ha sido en 24 horas». Además, ha vuelto a agradecer el apoyo de la afición del Real Madrid tras sus once vitoreadas temporadas. «Algún jugador me viene y me dice 'joe como te quieren'. He estado con el presidente (Florentino Pérez) antes del partido y ha sido muy cariñoso. Lo agradezco», devolvió. «Pero no ganando me voy jodido», reconoció.