Pablo Laso: «La expansión de la Euroliga me parece bien; ahora hay que pensar en el calendario para construir el equipo» El técnico del Baskonia desliza que requerirá de una plantilla más larga la próxima temporada, con 72 partidos de liga regular entre ACB y la competición europea

Iván Benito Jueves, 29 de mayo 2025, 14:42

La primera consecuencia de la expansión de la Euroliga a Dubai y la ampliación de 18 a 20 equipos es la saturación del calendario. Pablo Laso ve con buenos ojos la decisión. «Me parece bien, no tengo nada en contra». Pero en su cabeza está la exigencia a la que se enfrentará el Baskonia la próxima temporada, en la que tendrá que compaginar la ACB, su mnayor lunar en las últimas campañas, con la edición de la máxima competición continental más larga y dura.

«Yo siempre soy muy consciente de que el calendario es muy exigente y que nosotros debemos pensar que cuando tú construyes un equipo, lo primero en lo que pienso es en el calendario», aseguraba este jueves el técnico vitoriano, que deslizaba la imperiosa necesidad de contar con una plantilla más larga que los 13 jugadores de este curso. «Si hablo con Félix (Fernández, director deportivo) y me dice el año que viene vamos a jugar 30 equipos en la ACB y 30 equipos en la Euroliga, y nos vamos a más de cien partidos, le digo, vale Félix, entonces tenemos que hacer una plantilla más larga», ha expresado.

No se llegará a la centena, pero casi. Habrá cuatro jornadas más en la máxima competición continental, alguna semana más con dos partidos entre semana y los 34 inamovibles de la ACB cada fin de semana. En total 72 duelos, sin tener en cuenta Copa del Rey, play in, y play offs. «Esto es algo que el entrenador tiene que considerar. Obviamente me obligará a hacer, digamos, ajustes durante la temporada, habrá más jornadas dobles, algo en lo que tendremos que estar atentos los entrenadores», aseguraba.

El entrenador, uno de los más ganadores de la época moderna de la competición, remarcó su postura favorable a lo que «tiene que ser lo mejor para el negocio, para todos». «Y ahí poco tengo que decir yo», quitaba hierro, sabedor de que deberá adaptarse a una nueva realidad que dificultará las ambiciones competitivas del Baskonia a corto plazo. «Hay que intentar construir un equipo lo mejor posible para el calendario que se nos va avecina seguro el año que viene», concluye.