Triste broche del Baskonia a una Euroliga insustancial

El Baskonia cerró su vigesimoquinta Euroliga consecutiva con otra derrota que engrosa su colección de despropósitos de la presente temporada. Compareció en la cancha del ... Armani Milán con el talante de un paseante y recibió a cambio un soberano bofetón propinado por un rival que tampoco se jugaba nada en el último choque de la fase regular. La escuadra de Messina, que dejó en la enfermería a Causeur, Shields, Nebo y Dimitrijevic, afrontó con dignidad un partido complicado de disputar con su estrella Nikola Mirotic como líder ejemplar en plena digestión de lo que supone quedarse fuera de la pelea por acceder a las eliminatorias. En la misma tesitura, el Baskonia ni siquiera lo intentó.

Lo de competir con regularidad no es un hábito adquirido en las filas azulgranas y tampoco parece que sea cuestión de pedir milagros en una última jornada intrascendente. Pero como suele ser habitual en la presente campaña, las formas volvieron a perder a un Baskonia que ahora debe centrarse en la pelea por alcanzar los play off de la Liga ACB, donde acumula un retraso sustancial. Milán fue otro suspenso en su periplo lejos del Buesa, pero mañana le espera un UCAM Murcia fresco y listo para combatir por el mismo objetivo que los vitorianos en un choque sin asteriscos ni atenuantes. Cuidado.

La escuadra azulgrana puso una fea rúbrica a una Euroliga 2024-25 que le ha quedado demasiado grande. Después de 34 jornadas, el equipo de Laso cerró la fase regular con un balance de 14 victorias y 20 derrotas y un porcentaje de triunfos del 41%. Es el cómputo más bajo registrado por la entidad de Zurbano desde que la máxima competición europea acuñó el formato de Liga regular en la temporada 2016-17, primero con 16 equipos y después con 18 a partir de la campaña 2019-2020. La pelea por los cruces queda demasiado lejos para los vitorianos, con el décimo puesto a cuatro victorias. El acceso a los play off conseguido el pasado curso de la mano de Dusko Ivanovic se antoja un logro mayúsculo, pero también una excepción dentro de una tónica general de complicaciones crecientes para el Baskonia en la refriega continental.

EA7 Emporio Armani Milan Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER * 17:29 8 12 1/4 1/2 3/3 7 1/- 8:24 2 1 1/3 0/1 1 1 1 * 26:50 0 6 0/2 0/1 6 1/- 24:20 18 20 2/4 4/6 2/2 3 4 1 1/2 * 28:42 32 31 6/10 6/10 2/3 5 2 1 * 23:33 7 7 2/3 1/2 1 2 2 4 2:26 0 -3 0/2 0/1 1 22:37 6 6 0/3 2/3 2 3 3 1/- 14:23 11 15 5/7 1/2 3 4 2 3 1/1 4:35 4 6 2/2 2 1 1 * 24:15 23 40 5/8 3/4 4/4 7 3 3 1 2/- 2:26 0 0 1 1 Equipo 2 0 2 0 0 0/0 Total 200 111 143 24/48 17/30 12/14 21 15 32 16 7/3 Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER * 15:05 8 4 1/2 2/6 1 20:09 7 8 1/1 1/2 2/3 3 2 2 -/2 4:31 0 -2 1 -/1 * 24:27 5 6 1/4 0/1 3/4 3 2 1 17:36 8 6 2/4 1/3 1/1 2 3 1 -/4 9:32 0 -3 0/3 0/2 1 1 * 18:57 7 10 1/5 1/2 2/2 2 5 2 -/1 23:23 10 14 2/3 2/5 2 2 2 1 3/1 * 9:14 8 3 4/5 0/2 3 5 -/2 18:16 10 9 5/6 1 1 1 -/1 * 16:00 9 15 1/2 2/2 1/1 2 2 3 1 -/1 22:50 17 21 5/8 2/3 1/1 4 3 1 1 -/1 Equipo 4 3 2 0 0 0/1 Total 200 89 95 23/43 11/26 10/14 23 15 18 16 3/15

EA7 Emporio Armani Milan Baskonia Vitoria-Gasteiz Tiros de 2 24/48Intentos23/43 50% Aciertos53.5 Tiros de 3 17/30Intentos11/26 56.7% Aciertos42.3 Tiros libres 12/14Intentos10/14 85.7% Aciertos71.4 Rebotes 36Total38 21+15Defensivos+Ofensivos23+15 Balones 3Pérdidas15 7Recuperaciones3 OTROS 32Asistencias18 16Faltas Personales16

La anterior temporada se rompió una barrera, la de la disputa de las eliminatorias previas a la Final Four, que no se había logrado superar en los cuatro ejercicios precedentes. Aquel Baskonia dirigido por el montenegrino cerró la fase regular octavo, inauguró el sistema de play in y después encajó un pleno de tres derrotas contra el Real Madrid. La Euroliga es implacable cuando se trata de volar a ciertas alturas. De hecho, la última victoria azulgrana en un play off de Euroliga data del 18 de abril de 2019. Fue contra el CSKA en Moscú (68-78).

El equipo dirigido por Pablo Laso ni siquiera ha podido pelear por alcanzar el escalón del play in en la recta de llegada, con tres jornadas finales sin nada que jugarse. La edición que completa el cuarto de siglo del club alavés en la élite continental ha sido una Euroliga insustancial en la que una plantilla de nuevo cuño al mando de un técnico experto apenas ha podido acercarse al nivel de juego y a la regularidad de resultados de los grandes dominadores de la competición. Un Baskonia diminuto ante tanto gigante, de estructura frágil y justo de química. Sin el toque mágico para obrar el prodigio de optimizar al máximo un presupuesto menor.