Laso se abona a la paciencia con Baldwin: «No podemos correr riesgos»

Kamar Baldwin disputó su último partido con el Baskonia el pasado 16 de marzo. Fue la derrota ante el Real Madrid por 83-78 en ... la que el jugador estadounidense sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha que le obligó a pasar por el quirófano y que, hasta hoy, le mantiene fuera de circulación. En un principio, Pablo Laso fue el encargado de emitir un pronóstico de posible retorno de baja de cerca de seis semanas, pero no hay ciencia exacta posible cuando se trata de recuperar contrarreloj una dolencia que, según ha comentado este viernes Laso, dejaría fuera al teórico segundo base azulgrana «durante toda la temporada» en condiciones normales. «Yo creo que vamos a recuperarle antes, pero tampoco podemos correr riesgos. Sería absurdo. El trabajo de los médicos está siendo bueno y el chaval está poniendo todo de su parte», ha explicado el preparador vitoriano.

Baldwin da pequeños pasos en su camino de vuelta. Ahora, entrena al margen del grupo y tampoco viajará a Badalona para medirse al Joventut. Laso asume su baja como una circunstancia adversa más dentro de un tramo final de temporada en el que cada partido adquiere una trascendencia inmensa. Sin embargo, el preparador azulgrana trata de abstraerse de la situación en la tabla de su equipo, que volvió a zona del play off después de más de un año de destierro gracias a la victoria lograda en casa ante el Casademont Zaragoza. «Yo no veo mucho la clasificación. Hasta las dos últimas jornadas o incluso la última no te va a decir prácticamente nada. Ni cuando vas bien ni cuando vas mal», receta. Eso sí, dada la inestable posición de la plantilla vitoriana, Laso considera que «en nuestra situación necesitamos ganar todos los días para jugar los play off».

Desde esta perspectiva, las cuentas están claras para Laso. Si se ganan los cuatro choques que restan para el cierre de la fase regular, el Baskonia accederá a los play off, según sus cálculos. El enfrentamiento contra el Joventut tiene un peso claro, pero nada garantiza que un triunfo en Badalona dé el pase a los cruces si no se ahonda en la costumbre de ganar en los siguientes encuentros. Frente al Joventut, la clave pasa por mantener la tensión al máximo posible frente a un rival repleto de jugadores con mucha experiencia en la Liga ACB.

El liderazgo de Ante Tomic desde el puesto de 'cinco' sigue siendo clave, pero Laso también destaca la capacidad de Sam Dekker «para abrir el campo», los buenos relevos de Artem Pustovyi o la amplia gama de buenos manejadores de balón de su perímetro, con Vives, Hanga, Dotson o Robertson a la cabeza. «Son un equipo al que cuesta sacarle de los partidos. Son muy sólidos. Es la sensación que trasladaron en el partido que nos ganaron en Vitoria», rememora Laso.