Hacedlo aquí y ahora

Partizan ·

Zeljko Obradovic consigue que cada uno de sus jugadores se encargue de lo que debe, ni más ni menos; si no, saldrá otro a la pista

Juanjo Brizuela

Juanjo Brizuela

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Una representación de la 'modernez' –discúlpeme la expresión– es que parece que todo ha de ser aquí y ahora. El ayer parece que no existe ... y el futuro, ¿qué futuro, para qué hablar de ello?. Sólo cuenta lo que está sucediendo en este mismo momento como haciendo entender que lo que me rodea ya tiene lo suyo. Para verlo en positivo, es poner el foco de atención en esto precisamente que está haciendo ahora mismo: leer. No piense en nada más. Luego ya veremos.

