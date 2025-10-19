El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Pin, segundo entrenador azulgrana, instruye con la pizarra a Diallo. Igor Martín

El inolvidable partido de pádel que acabó con Pablo Pin en el Baskonia

El asistente granadino, apasionado del deporte de pala, se mide hoy al equipo hoy al equipo con el que ascendió cuatro categorías en diez años

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:13

Comenta

No se espera un recibimiento hostil para el Baskonia en Granada. Más bien lo contrario. En la expedición azulgrana viaja el mayor artífice del éxito ... del conjunto nazarí. Pablo Pin (Granada, 1982), integrante ahora del remozado cuerpo técnico del conjunto vitoriano, fue el entrenador que devolvió el baloncesto de élite a la ciudad de la Alhambra. Agarró el equipo en Primera División Andaluza en 2012, en un club de nuevo cuño tras la desaparición del CB Granada, y lo ascendió cinco categorías hasta llegar a la Liga ACB diez años después.

