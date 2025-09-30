Una imprevisible moneda al aire
El nuevo proyecto del Baskonia asoma como una incógnita tras una renovación profunda con perfiles versátiles y la filosofía de juego a estrenar de Paolo Galbiati
Martes, 30 de septiembre 2025, 00:20
Trent Forrest Base | 27 años | 1,93 m.
Una confirmación necesaria en su segundo año
Puntos, presencia física y un ritmo alérgico al vértigo. El jugador de Alabama dejó sensaciones encontradas durante una pasada temporada en la que mostró intermitencias a la hora de tomar un timón que nunca dejó de ser suyo ante la falta de competencia. Ahora, tiene que interpretar el nuevo libreto de Paolo Galbiati en su segunda campaña en el baloncesto europeo, que debe ser la de su confirmación como un valor fiable y productivo más allá de los números, que el pasado curso brillaron por encima de las sensaciones. De entrada, parte como base principal, aunque la llegada de Markquis Nowell puede alimentar el pulso por quién tiene el dominio de la brújula azulgrana.
Markquis Nowell Base | 25 años | 1,70 m.
El base 'de bolsillo' para tumbar gigantes
Las guías baloncestísticas de las competiciones por donde ha pasado le asignan 1,72 metros de altura aunque él mismo reconoce que su talla es de 1,70 metros. Centímetro arriba o centímetro abajo, el club azulgrana completó su nómina de bases con el jugador más bajo de su historia moderna. Los prejuicios y temores puede que se agolpen sobre su figura, pero Markquis Nowell está acostumbrado a vivir con el recelo. Llegado en las postrimerías del verano tras un año en la Liga de Desarrollo, el jugador neoyorkino aspira a convertirse en el pasador principal de un equipo que dará la bienvenida a su batuta. Lo que suceda en la parcela defensiva ya se verá.
Rafa Villar Base | 21 años | 1,91 m.
En busca de la consistencia y la mejora en el tiro
Canterano en el Barcelona, ha crecido en las dos pasadas temporadas en el Lleida antes de recibir la llamada del Baskonia. A sus 21 años, el jugador barcelonés da el salto a la élite que no pudo materializar durante su fase de formación en la entidad blaugrana. Con dos de las tres plazas de extracomunitario en la posición de 'uno', debe quemar etapas con rapidez para convertirse en una pieza consistente en el frente ACB. Su perfil físico y su entrega son adecuados para las refriegas que le esperan al Baskonia, pero, como es lógico a su edad, le quedan muchos apartados que mejorar. Para empezar, la puntería en el tiro exterior y en los lanzamientos libres. Aún está a tiempo.
Matteo Spagnolo Escolta | 22 años | 1,92 m.
Un joven en progresión que conoce la Euroliga
En sus tiempos de joven valor en la estructura de formación madridista, Pablo Laso le recomendó que se comprara un balón si quería seguir atacando en solitario el aro rival. Desde entonces, Matteo Spagnolo ha evolucionado y, a sus 22 años, sabe de la exigencia de la Euroliga después de dos años de militancia en el Alba Berlín. También con licencia 'nacional', llega a Vitoria como escolta, aunque quizás deba recuperar los apuntes de base si el equipo lo necesita. Como 'dos' puede dar rienda suelta a su creatividad generando desde el bote a través de las penetraciones. El triple quizás no sea su fuerte, pero puede ser una amenaza como jugador de rachas.
Markus Howard Escolta | 26 años | 1,79 m.
La estrella obligada a brillar de nuevo
Galbiati tiene entre su lista de obligaciones inmediatas generar un entorno táctico que permita sacar el mayor partido de las virtudes ofensivas de Markus Howard. El escolta afronta su cuarta temporada en Vitoria, tiene el mejor contrato de la plantilla y, como tal, se le exige desde la entidad azulgrana rendir en lo posible a la altura de su sueldo. Lo mejor es que hubo un Howard desbordante que deslumbró no hace tanto tiempo antes de caer en un bache la pasada campaña, en la que mostró un perfil un tanto depresivo, en la línea del resto del equipo. Su talento seguirá siendo clave para ser el arma principal del juego de ataque baskonista. Tanto con sus triples como por sus dotes de 'manejador'.
Timothé Luwawu-Cabarrot Alero | 30 años | 1,98 m.
'Todoterreno' al servicio de la línea exterior
En su primera campaña como azulgrana, demostró que es capaz de cubrir muchas facetas en el perímetro. El francés dejó claro que es capaz de subir el balón e incluso ejercer de base, no siempre fiable, y que puede convertirse en una amenaza desde más allá de la línea de 6,75 si el equipo le busca y le encuentra en la posición de tiro adecuada. En la reválida del presente curso, todo indica que Luwawu-Cabarrot ejercerá funciones similares de 'todoterreno' aunque con la recomendación de hacerlo con un punto más de consistencia. La adaptación a la exigencia azulgrana se completó el pasado curso. Al exterior galo le toca ahora despuntar con mayor contundencia.
Hamidou Diallo Alero | 27 años | 1,99 m.
El ímpetu que promete espectáculo
Su carta de presentación hablaba de un jugador de despliegue muscular desbordante, veloz y agresivo en las transiciones y con capacidad para 'volar'. Son virtudes que el alero de Queens confirmó durante los duelos de pretemporada. Su ímpetu promete espectáculo a raudales aunque puede que también un puñado de partidos en los que la rápida acumulación de faltas podría condicionar su participación. Diallo quiere ser protagonista, no rehúye ir al choque con cualquiera que se ponga en su camino y muestra un pulso casi siempre acelerado. Puede ser el fiel representante del 'estilo Galbiati', aunque siempre es recomendable un buen uso del freno.
Clément Frisch Alero | 23 años | 2,01 m.
Pesca de altura en el mercado francés
El Baskonia siempre ha mirado a Francia en busca de talentos emergentes a precios asequibles. En una nueva prospección en el país vecino, se ha traído a Clément Frisch. El exjugador del SLUC Nancy puede que tenga todo por aprender en la ACB y la Euroliga, competiciones en las que debuta a sus 23 años. Sin embargo, muestra ese perfil de jugador capaz de abrirse paso a base de trabajo e inteligencia. Es el contrapunto al perfil muscular de otros compañeros, aunque tampoco es un peso ligero. Llega como 'cuatro', pero sus características también podrían situarle en el puesto de alero. De inicio, deberá adaptarse a un escalón superior y a un trajín de partidos que desconoce.
Tadas Sedekerskis Alero y ala-pívot | 27 años | 2,06 m.
El capitán que conoce bien el carácter
Tadas Sedekerskis predicó en el desierto la pasada temporada sobre la obligación de estar a la altura de los mínimos competitivos que marca el club sin que nadie le hiciera demasiado caso. Trató de dar ejemplo sobre la cancha con esa capacidad para tapar grietas y sumar en los apartados más sacrificados del juego. En el nuevo proyecto, cabe esperar que las tareas menos gratas se depositen sobre los hombros de más jugadores para que el capitán no tenga que ejercer de apagafuegos. Al lituano también le quedan capítulos de mejora, especialmente en el apartado ofensivo y en su producción en el tiro exterior. Busca más puntos para dar brillo a su mono de trabajo.
Rodion Kurucs Alero y ala-pívot | 27 años | 2,03 m.
Un talento ofensivo a prueba en la élite
Formado en el Barça, viajó demasiado joven a la NBA, donde no llegó a asentarse para después retornar al baloncesto español con papeles estelares en equipos con objetivos no tan ambiciosos como el baskonista. La oportunidad de brillar en la élite de la Euroliga le llega a los 27 años. El mayor de los hermanos Kurucs es un talento ofensivo puro, con presencia física para jugar como alero o ala-pívot en la línea de la tendencia actual que premia la polivalencia. El letón también muestra un carácter volcánico que hay que saber encauzar para que suponga un problema exclusivamente para los rivales. Un cupo de calidad superior por el que el Baskonia no dudó en pagar para sacarlo de Murcia.
Luka Samanic Ala-pívot y pívot | 25 años | 2,05 m.
Obligado a agrandarse en el puesto de 'cinco'
El croata tiene puntos en las manos y gasta esa calidad de trazo fino inherente a la escuela croata, pero se le presenta una reválida después de que el club optara por mantenerlo en nómina tras llegar la pasada campaña como regalo de Navidad para Laso. Con el vitoriano ejerció de 'cinco' y todo apunta a que puede repetir papel a las órdenes de Galbiati. Le tocará estirar en lo posible sus 208 centímetros de altura para plantar cara a los pesos pesados del oponente de turno. El italiano le pedirá más trabajo atrás para completar el nutrido arsenal de recursos ofensivos con que cuenta el jugador de Zagreb, con ganas de labrarse una sólida reputación en Europa.
Mamadi Diakite Ala-pívot y pívot | 28 años | 2,06 m.
El gran enigma del juego interior azulgrana
Campeón de la NBA con Milwaukee Bucks y de la NCAA con la universidad de Virginia, el guineano es una pieza con un encaje enigmático en el juego interior azulgrana. A primera vista, su cuerpo se asemeja al de un 'cuatro y medio', aunque en su debut europeo se le asigna el papel de puntal para reforzar la posición de 'cinco'. El guineano prefiere abrazar la versatilidad para convertirse en una pieza útil para lo que se tercie en un equipo que deberá multiplicar esfuerzos en la lucha por el rebote, fundamental para poder activar el juego de transición que pretende Galbiati. Diakite puede ser un atleta a la carrera y en el salto, pero también deberá desplazar 'masas' de mayor peso en la zona.
Khalifa Diop Pívot | 23 años | 2,15 m.
Un pívot en busca de la pista de despegue
A sus 23 años, el senegalés arranca su tercera temporada en el Baskonia en busca de la vía de ascenso que lo convierta en el 'cinco' de referencia del equipo. Condiciones físicas tiene, aunque también le rodea una sombra de recelo sobre su capacidad para alcanzar el techo que le colocó la entidad azulgrana cuando se lo trajo desde el Gran Canaria. La nueva batería de hombres altos le otorga otra oportunidad para ser referente en el rebote y encontrar socios en el bloqueo directo que le nutran de balones o que descongestionen la circulación de balón tras un buen bloqueo. Se sigue a la espera de un Khalifa Diop más firme, concentrado y productivo.
Paolo Galbiati Entrenador | 41 años.
La ilusión por conquistar al baskonismo
Tabla rasa después de la efímera etapa de Pablo Laso. El Baskonia deja a un lado los apellidos consagrados para apostar por un joven valor de los banquillos. Tras sellar un contrato por dos temporadas, Paolo Galbiati llega a Vitoria con 41 años y una maleta repleta de ilusiones ante las perspectiva de continuar con su progresión profesional en una Liga ACB y Euroliga que, en estos momentos, son territorio inexplorado para su pizarra. Forjado en las conviciones baloncestísticas de técnicos como Luca Banchi, el preparador lombardo se presenta como un técnico con gusto por el baloncesto enérgico y con la velocidad de ejecución por bandera. Rotaciones continuas, transiciones fulminantes y piezas intercambiables en varias posiciones para intentar recuperar la personalidad azulgrana y el pulso ganador.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.