Una imprevisible moneda al aire

Markus Howard Escolta | 26 años | 1,79 m.

La estrella obligada a brillar de nuevo

Galbiati tiene entre su lista de obligaciones inmediatas generar un entorno táctico que permita sacar el mayor partido de las virtudes ofensivas de Markus Howard. El escolta afronta su cuarta temporada en Vitoria, tiene el mejor contrato de la plantilla y, como tal, se le exige desde la entidad azulgrana rendir en lo posible a la altura de su sueldo. Lo mejor es que hubo un Howard desbordante que deslumbró no hace tanto tiempo antes de caer en un bache la pasada campaña, en la que mostró un perfil un tanto depresivo, en la línea del resto del equipo. Su talento seguirá siendo clave para ser el arma principal del juego de ataque baskonista. Tanto con sus triples como por sus dotes de 'manejador'.