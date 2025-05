El vitoriano Ibon Navarro añade otra Champions a su colección de títulos

Iván Benito Domingo, 11 de mayo 2025, 20:58 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

La Copa del Rey 2023, la Champions 2024, la Intercontinental 2024, Supercopa de España 2025, Copa del Rey 2025 y otra Champions. El palmarés de Ibon Navarro se escribe con letras de oro. Su Unicaja no dio opción al Galatasaray en la final de la BCL (67-83), celebrada en Atenas, y volvió a resultar vencedor de la máxima competición de la FIBA por segundo año consecutivo.

El conjunto malagueño pone ahora el foco en el play off de la ACB. Todo apunta a que finalizará en cuarta posición, con lo que no habrá opción de que el técnico vitoriano se mida con el Baskonia en la hipotética primera ronda. El propio club de Zurbano ha querido felicitar en redes sociales tanto a su exentrenador como al Unicaja.

El químico de Corazonistas ya no tiene reparos en decir que se siente favorito al título tras destronar a Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey. Sería el título que redondearía su trayectoria en el banquillo cajista, al que llegó en 2022 y desde el que lleva ya muchos meses considerado como el técnico más laureado de su historia. Por ahora, suma y sigue, con contrato hasta 2027.

Día trágico en Mónaco

Por contra, el Mónaco sufrió un domingo trágico. Un jugador juvenil de su estructura falleció a los 17 años después de que el autobús del equipo sufriera un accidente de madrugada. Otro hombre, de 24 años, está herido de gravedad, mientras que otros cuatro integrantes también quedaron afectados. Las causas del accidente apuntan a que el conductor se quedó dormido. Dio negativo en la prueba de alcohol y drogas.

Por la tarde, el conjunto del Principado guardó un sentido minuto de silencio antes de su partido contra el Bourg. Los de Spanoulis, clasificados para la Final Four de la Euroliga, terminaron desquiciados en una contundente derrota (73-100) con el colegiado Maxime Boubert. Tanto el técnico griego como Mike James fueron descalificados. «Por esto no pita en los play off de la Euroliga. Porque su calidad es baja», criticó en Twitter el exbaskonista.