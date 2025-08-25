Galbiati: «Mi deseo es crear un Baskonia que haga que la afición esté feliz y orgullosa» «A mis jugadores les pido corazón, pasión y respeto, eso no se negocia», confiesa el nuevo entrenador azulgrana

Paolo Galbiati ha concedido una entrevista a los canales oficiales del Baskonia en la que ha detallado alguna de sus metas en el Buesa Arena antes de arrancar la pretemporada este miércoles. «A mis jugadores les pido corazón, pasión y respeto, eso no se negocia. Mi deseo es un equipo que haga a la afición, al club y a la gente que trabaja para nosotros feliz y orgullosa. No puedo prometer nada, sólo que competiremos al 300% en cada entrenamiento y partido para hacer la mejor temporada posible», ha confesado el técnico, que ha hablado en inglés pero también en español.

«Estoy muy emocionado y entusiasmado de sentarme en un banquillo tan prestigioso. Es un sueño», ha añadido el joven entrenador, ex del Trento, que ha firmado hasta 2027 con el objetivo de reconducir la nave baskonista tras un curso irregular a las órdenes de Pablo Laso en la que el club quedó fuera de la Copa y del 'play in' de la Euroliga y cayó en la primera ronda de los 'play offs' de la Liga ACB frente al Real Madrid.

Galbiati ha explicado cómo se gestó su fichaje. «Fue muy intenso. Mi estómago empezó a girar y dije 'wow, esto es el Baskonia. Es un sueño. Estoy enamorado desde que era pequeño del baloncesto. Empecé a jugar con 11-12 años y antes a ver partidos con mi hermano mayor y mi padre. Y entonces la Euroliga era muy importante y el Baskonia un equipo increíble. Recuerdo a Scola, Nocioni y Rakocevic, que era uno de mis jugadores favoritos porque era pequeño como yo y si podía hacer eso en la pista....», ha destacado el italiano.

«Cuando Polonara estaba en este momento duro le mandé un mensaje. Nos conocemos de la selección y hablamos del Baskonia y de Vitoria. Esperemo que tengamos el mismo espíritu», ha declarado emocionado un Galbiati que ha puesto en valor al conjunto vitoriano.«El Baskonia es un club con identidad, que ayuda a los jugadores a ser mejores y a dar otro paso, Mi mayor reto es darlo todo en la cancha, sin miedo, para hacer feliz a todos los baskonistas, pero al mismo tiempo con humildad para competir en la Euroliga y la ACB», ha dicho un Galbiati ambicioso.

«Tengo muchos objetivos, pero el primero es hacer felices a todos y para eso tenemos que ganar muchos partidos. Luego no sé si serán los correctos para levantar un trofeo. Soy una persona que intenta mejorar cada día, tener los pies en el suelo, pero es posible ganar un título», ha confeso, señalando que es «una buena persona, con mucho respeto pero sin filtros que ama a su familia, el baloncesto y el mar».

