Panathinaikos

El exbaskonista Rogkavopoulos firma una exhibición anotadora antológica con el Panathinaikos

El alero griego anota 12 triples en 19 intentos y 40 puntos en total en la cómoda victoria liguera ante el Panionios

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:08

El exbaskonista Nikos Rogkavopoulos, en un inicio de temporada discreto en sus primeros meses en el Panathinaikos, ha batido el récord de triples en un partido de liga griega. El alero ha encestado doce lanzamientos desde la larga distancia en la victoria del conjunto del OAKA ante el Panionios. Supera la marca de 10 que habían establecido Bane Prelevic y Shane Heal.

El jugador de 24 años, que abandonó después de dos campañas el Baskonia con una oferta irrechazable que supuso un ingreso de alrededor de un millón de euros a las arcas de Zurbano, ha anotado 40 puntos en total en apenas 31 minutos de juego. Su carta de tiro ha sido de 13 de 21, con un increíble 12 de 19 en triples, por los que se ha erigido como el protagonista de la jornada en Atenas.

La histórica exhibición sirve a Rogkavopoulos para reclamar más protagonismo a Ergin Ataman. El exazulgrana apenas promedia 13 minutos por partido en Euroliga, con 5,6 puntos y 2,5 rebotes de media. En el último encuentro, en la derrota ante el Valencia, solo saltó a la cancha durante cinco minutos y se fue sin anotar. Guardó toda la artillería para la competición liguera, con una actuación que constata también el diferente nivel de exigencia que sufren los equipos de Euroliga en la ACB en comparación al resto de competiciones domésticas de Europa.

