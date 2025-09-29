El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El equipo de Dubái es la gran novedad de esta edición de la Euroliga.

Una Euroliga para valientes

El máximo torneo continental se amplía a veinte participantes, abre la puerta a Dubái y presagia una guerra total sin demasiados refugios para los recursos baskonistas

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:29

El Baskonia se dispone a arrancar este martes la Euroliga ante el Olympiacos con una nómina de trece jugadores. Dadas las dimensiones actuales que se ... manejan en la competición, el azulgrana es un vehículo 'mini' para circular por las rutas más exigentes del baloncesto continental. En la parrilla de salida se empareja con estructuras baloncestísticas gigantescas, capaces de aglutinar hasta 16 jugadores, como es el caso del Panathinaikos. Lo temible es que no se detectan piezas para hacer bulto en la plantilla que dirige Ergin Ataman. El del Panathinaikos no es un caso aislado. El Fenerbahce, vigente campeón, dispone de 16 baloncestistas útiles, sin contar sus jóvenes valores otomanos. En el Estrella Roja de Belgrado, la superpoblación se eleva hasta 18 jugadores. Ettore Messina también manejará una plantilla 16 actores.

