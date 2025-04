Matt Costello parece haber pasado página de su etapa en el Baskonia, donde vivió una fase de su carrera «muy bonita». El interior estadounidense no ... se pronuncia mucho sobre los motivos por los que abandonó el equipo azulgrana el pasado verano, aunque no puede evitar un punto de nostalgia, al menos hasta estrenar el Roig Arena, que «tiene una pinta increíble». «Echo de menos el Buesa Arena», reconoce a EL CORREO uno de los pilares de Pedro Martínez.

– ¿Qué tal la vida en Valencia? ¿Cambia mucho con Vitoria?

– Sí, está bien. Es una vida un poco diferente. En Vitoria las cosas estaban un poco más cerca. En Valencia vivimos a 25 minutos del pabellón y cerca del colegio de los niños, así que es fácil para mi mujer y para ella. Pero ya sabes, yo paso mucho más tiempo en el coche yendo y viniendo del trabajo. Pero el tiempo es agradable, un poco como volver a vivir en Gran Canaria.

– Mejor para ir con crocs que Vitoria.

– Sí, es un poco mejor. Aquí no hay tanta gente que se burle de mí por eso (risas).

– ¿Pedro Martínez ha logrado que haya mejorado mucho en algún aspecto del juego o sigue siendo un jugador parecido al del Baskonia?

– Creo que bastante parecido. Su visión de juego se ajusta al estilo que estamos jugando y mi forma de jugar. Así que en cuanto a cambiar cosas, para mí no cambia demasiado. Tal vez un poco más rápido. Pero no, está siendo un buen año. Hemos tenido algunos éxitos, aunque no terminamos la Eurocup como queríamos (cayeron en semifinales ante el Hapoel Tel Aviv). Pero ya sabes, todavía tenemos aspiraciones en la ACB, así que seguiremos jugando duro hasta el final de la temporada.

– ¿Tiene Pedro Martínez algo especial?

– No especialmente, pero es un buen entrenador, está claro. Ha sido un buen año jugando para él. Como he dicho, lo hemos hecho bien. Nos ha presionado mucho, pero hemos tenido éxito.

– ¿Se ven con opciones de ganar la ACB como Unicaja?

– Vamos día a día, que es lo mejor. Entrenamos cada día para mejorar. Ojalá llegue ese éxito, pero vamos paso a paso.

– ¿Cómo han afrontado las decepciones de la Copa y la Eurocup?

– Simplemente volviendo a entrenar al día siguiente e intentando arreglar las cosas que hiciste mal. Espero que no nos vuelva a pasar. Con el tiempo se te quita de la cabeza e intentas mejorar cada día.

– ¿Cómo es el nuevo arena, Roig Arena? ¿Es tan increíble como parece?

– Lo vimos hace dos meses. Es superbonito. Es difícil visualizarlo todo porque sigue en obras. Pero nos dan fotos y verlo cuando esté realmente terminado será algo diferente. Tiene una pinta increíble. Estoy impaciente por que esté terminado y podamos jugar en él en septiembre u octubre de la temporada que viene.

– ¿Cómo recuerda el partido en el Buesa Arena con el Valencia?

– Fue muy bonito. Echo de menos el Buesa. Los aficionados de allí siempre nos apoyaron mucho y muy bien. Y Vitoria es donde tuve a dos de mis hijos, así que estaba muy a gusto en esa ciudad, en ese pabellón. Así que volver, ver a todo el mundo y jugar allí fue muy bonito.

– Y en la cancha fueron muy superiores.

– Aquel día jugamos realmente bien. Espero que podamos repetirlo el domingo. Ya veremos qué pasa.

– ¿Cómo ve al Baskonia esta temporada?

– Creo que este año ha sido un poco más difícil de lo normal para ellos. Pero el calendario de la Euroliga siempre es muy difícil, así que hace que la gente se canse cuando llega el momento de jugar en la ACB. Y con las lesiones y los chicos nuevos que tienen que descubrir cómo jugar entre ellos, eso siempre es difícil en el Baskonia. La transición ocurre demasiado rápido a veces. Pero bueno, ahora estos días me parece que están jugando mejor. Va a ser un partido difícil el domingo. Estoy deseando jugarlo.

– ¿Por qué se fue del Baskonia?

– No voy a hablar de eso. Entiendo que me lo preguntes, pero no hay motivo para hablar de eso.

– ¿Le molestó que se hablara tanto de dinero?

– A mí no se me dijo mucho sobre eso.

– ¿Y no le importó tener que dejar de jugar la Euroliga?

– Me gusta jugar en la Euroliga, es innegable. Esperaba que pudiéramos ganar la Eurocup este año y así conseguir una licencia automática para la Euroliga. Pero a veces estas cosas pasan. No puedes ganar todos los partidos.

– ¿Cuál es su mejor momento como baskonista?

– Me gustó mucho llegar a los playoffs de la Euroliga el año pasado. Jugamos el play in, luego jugamos contra el Bolonia en casa y nos clasificamos. Fue un momento muy bueno para mí.

– Muchos recordarán su triple contra la bocina para ganar en Madrid en la Euroliga.

– También fue un partido divertido. Pero creo que llegar a los playoffs era un gran objetivo que teníamos a principios de año. Y poder conseguirlo, en mi tercer año aquí, significó para mí mucho más que ganar un partido.