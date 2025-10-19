En directo, Granada-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Liga Endesa 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Domingo, 19 de octubre 2025, 17:36
17:56
Homenaje a Pablo Pin, ex-entrenador del Covirán Granada.
17:54
El cinco inicial de Galbiati está formado por Nowell, Diakite, Villar, Frisch y Diallo.
¡TODO LISTO EN GRANADA!🔥— Baskonia (@Baskonia) October 19, 2025
OUR STARTING 5⃣👇 pic.twitter.com/aU1SdjWfn5
17:53
El Covirán Granada sale con Rousselle, Valtonen, Tomas, Bozic y Hankins.
17:32
Forrest y Howard estarán al menos un mes de baja y tampoco estará hoy Rodions Kurucs. El nuevo fichaje, el base Kobi Simmons, tampoco puede jugar. Llega con un contrato temporal de dos meses para sustituir a Forrest y Howard.
17:31
En el último enfrentamiento oficial en Granada, el 15 de diciembre de 2024, el Baskonia se apuntó la victoria por un ajustado 73-75.
17:30
El balance actual es de 6 victorias para el Baskonia en las 6 ocasiones en las que se han enfrentado.
17:30
Además, el campeonato liguero lo comenzaron los de Galbiati con tropiezo en Zaragoza, donde cayeron por 107-88. El Granada lleva 2 derrotas: 83-68 en Manresa y 75-87 en la pista del Joventut.
17:29
Los baskonistas, que vienen de perder en la pista del París por 105-87 y el viernes en el Buesa Arena con el Partizan por 79-91, ganaron en la pasada jornada liguera al Real Madrid por 105-100.
17:26
Los de Galbiati quieren resarcirse en la Liga de su mal comienzo en la Euroliga, donde son colistas con 5 derrotas seguidas.
17:25
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM .
17:25
Buenas tardes, a las 18 horas comienza el encuentro de la tercera jornada de la Liga Endesa entre el Granada y el Baskonia.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
- 7 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
- 8 La Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 18 de octubre
-
9
- 10 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad