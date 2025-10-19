El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Granada-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:36

17:56

Homenaje a Pablo Pin, ex-entrenador del Covirán Granada.

17:54

El cinco inicial de Galbiati está formado por Nowell, Diakite, Villar, Frisch y Diallo.

17:53

El Covirán Granada sale con Rousselle, Valtonen, Tomas, Bozic y Hankins.

17:32

Forrest y Howard estarán al menos un mes de baja y tampoco estará hoy Rodions Kurucs. El nuevo fichaje, el base Kobi Simmons, tampoco puede jugar. Llega con un contrato temporal de dos meses para sustituir a Forrest y Howard.

17:31

En el último enfrentamiento oficial en Granada, el 15 de diciembre de 2024, el Baskonia se apuntó la victoria por un ajustado 73-75.

17:30

El balance actual es de 6 victorias para el Baskonia en las 6 ocasiones en las que se han enfrentado.

17:30

Además, el campeonato liguero lo comenzaron los de Galbiati con tropiezo en Zaragoza, donde cayeron por 107-88. El Granada lleva 2 derrotas: 83-68 en Manresa y 75-87 en la pista del Joventut.

17:29

Los baskonistas, que vienen de perder en la pista del París por 105-87 y el viernes en el Buesa Arena con el Partizan por 79-91, ganaron en la pasada jornada liguera al Real Madrid por 105-100.

17:26

Los de Galbiati quieren resarcirse en la Liga de su mal comienzo en la Euroliga, donde son colistas con 5 derrotas seguidas.

17:25

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM .

17:25

Buenas tardes, a las 18 horas comienza el encuentro de la tercera jornada de la Liga Endesa entre el Granada y el Baskonia.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  2. 2

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  3. 3

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  4. 4

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  5. 5

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  6. 6

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  7. 7 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  8. 8 La Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 18 de octubre
  9. 9

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  10. 10 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Granada-Baskonia

En directo, Granada-Baskonia