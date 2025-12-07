El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria

En directo, Baskonia-Valencia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Liga Endesa 2025/2026

José A. Pérez Capetillo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:34

19:45

19:45

El Baskonia ha reaccionado en el segundo cuarto y se hace fuerte en su guarida.

19:45

Parciales de 17-20 y 27-19.

19:44

Descanso: Kosner Baskonia 44-Valencia 39

Enlace copiado

2C/1'

Descanso: 44-39. Triple del letón sobre la bocina.

2C/1'

44-39. Tripleeeee de Kurucs.

2C/1'

41-39. Anota los dos.

2C/1'

Personal de Howard sobre Montero. Tiros libres.

2C/1'

41-37. Anota solo el primero.

2C/1'

Tiros libres para el italiano.

2C/1'

32 segundos para el descanso. Personal sobre Spagnolo.

2C/1'

40-37. Anota los dos el de New Jersey.

2C/1'

Tiros libres para Howard.

2C/1'

Último minuto del segundo cuarto: 38-37

Enlace copiado

2C/2'

38-37. Anota Sima.

2C/2'

Anima el Buesa Arena.

2C/2'

El Baskonia se pone por primera vez por delante con dos triples de Luwawu-Cabarrot.

2C/2'

01.22 para el descanso. Primera ventaja para el Baskonia. 38-35

Tiempo muerto de Pedro Martínez.

Enlace copiado

2C/2'

38-35. Tripleeeee de Luwawu-Cabarrot. Impresionante.

2C/2'

Falla de tres Badio.

2C/2'

35-35. Tripleeee de Luwawu-Cabarrot.

2C/2'

01.57 para el descanso: 32-35

Enlace copiado

2C/3'

Ahora la pérdida es de Puerto.

2C/3'

Pérdida de TLC.

2C/3'

Falla el adicional.

2C/3'

32-35. Dos más uno para Yankuba Sima.

2C/4'

32-33. Canastaaa de Spagnolo.

2C/4'

30-33. Anota De Larrea tras el rebote ofensivo de Costello.

2C/4'

Falla de tres Sergio de Larrea.

2C/4'

Falla Diakite el adicional.

2C/4'

30-31. Dos más uno para Diakite!!!

2C/4'

Pérdida de De Larrea.

2C/4'

4 minutos para el descanso: 28-31

Enlace copiado

2C/5'

Falla de tres Diakite.

2C/5'

Falla de dos Montero.

2C/5'

El rebote es para Pradilla.

2C/5'

Fallan de tres Jean Montero y luego Taylor.

2C/6'

Falla de tres TLC.

2C/6'

28-31. Canasta de Taylor.

2C/6'

28-29. Anota solo uno.

2C/6'

Tiros libres para Kobi Simmons.

2C/6'

27-29. Anota Taylor.

2C/7'

Falla de tres Howard. El Baskonia aún no se ha puesto por delante.

2C/7'

Falla los dos Neal Sako.

2C/7'

Tiros libres para Sako.

2C/7'

06.12 para el descanso: 27-27

Enlace copiado

2C/7'

27-27. Empata Howard. Canastón.

2C/7'

25-27. Anota Markus Howard. Duelo en estos minutos entre Howard y Moore.

2C/8'

23-27. Triple de Moore.

2C/8'

Casi mete otro triple Howard. Le ha hecho la corbata el balón.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  3. 3

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  6. 6 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  9. 9 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  10. 10

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Baskonia-Valencia

En directo, Baskonia-Valencia