En directo, Baskonia-Valencia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Liga Endesa 2025/2026
José A. Pérez Capetillo
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:34
19:45
Nos vamos al descanso ✅
19:45
El Baskonia ha reaccionado en el segundo cuarto y se hace fuerte en su guarida.
19:45
Parciales de 17-20 y 27-19.
19:44
Descanso: Kosner Baskonia 44-Valencia 39
2C/1'
Descanso: 44-39. Triple del letón sobre la bocina.
2C/1'
44-39. Tripleeeee de Kurucs.
2C/1'
41-39. Anota los dos.
2C/1'
Personal de Howard sobre Montero. Tiros libres.
2C/1'
41-37. Anota solo el primero.
2C/1'
Tiros libres para el italiano.
2C/1'
32 segundos para el descanso. Personal sobre Spagnolo.
2C/1'
40-37. Anota los dos el de New Jersey.
2C/1'
Tiros libres para Howard.
2C/1'
Último minuto del segundo cuarto: 38-37
2C/2'
38-37. Anota Sima.
2C/2'
Anima el Buesa Arena.
2C/2'
El Baskonia se pone por primera vez por delante con dos triples de Luwawu-Cabarrot.
2C/2'
01.22 para el descanso. Primera ventaja para el Baskonia. 38-35
Tiempo muerto de Pedro Martínez.
2C/2'
38-35. Tripleeeee de Luwawu-Cabarrot. Impresionante.
2C/2'
Falla de tres Badio.
2C/2'
35-35. Tripleeee de Luwawu-Cabarrot.
2C/2'
01.57 para el descanso: 32-35
2C/3'
Ahora la pérdida es de Puerto.
2C/3'
Pérdida de TLC.
2C/3'
Falla el adicional.
2C/3'
32-35. Dos más uno para Yankuba Sima.
2C/4'
32-33. Canastaaa de Spagnolo.
2C/4'
30-33. Anota De Larrea tras el rebote ofensivo de Costello.
2C/4'
Falla de tres Sergio de Larrea.
2C/4'
Falla Diakite el adicional.
2C/4'
30-31. Dos más uno para Diakite!!!
2C/4'
Pérdida de De Larrea.
2C/4'
4 minutos para el descanso: 28-31
2C/5'
Falla de tres Diakite.
2C/5'
Falla de dos Montero.
2C/5'
El rebote es para Pradilla.
2C/5'
Fallan de tres Jean Montero y luego Taylor.
2C/6'
Falla de tres TLC.
2C/6'
28-31. Canasta de Taylor.
2C/6'
28-29. Anota solo uno.
2C/6'
Tiros libres para Kobi Simmons.
2C/6'
27-29. Anota Taylor.
2C/7'
Falla de tres Howard. El Baskonia aún no se ha puesto por delante.
2C/7'
Falla los dos Neal Sako.
2C/7'
Tiros libres para Sako.
2C/7'
06.12 para el descanso: 27-27
2C/7'
27-27. Empata Howard. Canastón.
2C/7'
25-27. Anota Markus Howard. Duelo en estos minutos entre Howard y Moore.
2C/8'
23-27. Triple de Moore.
2C/8'
Casi mete otro triple Howard. Le ha hecho la corbata el balón.
