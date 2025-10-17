En directo, Baskonia-Partizan
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:28
Descanso
"Hay que defender mejor el uno contra uno y coger rebotes".— Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 17, 2025
🎙️ Spagnolo, con @MilenaMartinn.
ℹ️ Baskonia, 8 abajo al descanso.#Euroleaguepic.twitter.com/H7jfz6qShv
Descanso
9 puntos han metido Diallo y Luwawu Cabarot.
7 lleva Spagnolo.
Descanso
Es ahí donde debe mejorar sus prestaciones el equipo de Galbiati, además de encontrar algo más de claridad en ataque.
Descanso
26 puntos recibidos en este segundo cuarto vuelven a demostrar los problemas de Baskonia en defensa, sobre todo, otra vez, para cerrar el rebote.
Descanso
BASKONIA 40 - 48 PARTIZAN
Descanso
LLEGAMOS AL DESCANSO EN EL BUESA
2C/1'
Jones agotando la posesión... no anota. Pero sí aciertan en el palmeo.
2C/1'
La última es para los serbios...
2C/1'
El triple de Tadas... al aro.
2C/1'
La penetración de Washington... a tabla y para dentro. 40-46
2C/1'
Jones a la media vuelta... no anota. Pero Tadas no logra quedarse con ese balón en las manos!!!
2C/2'
Spagnolo en cinco metros... para dentro!!! 40-44
2C/2'
Juega ya Baskonia... queda minuto y medio al descanso
2C/2'
38-44. Nuevo tiempo muerto en pista.
2C/2'
Parker de nuevo bajo aro con ventaja... canasta.
2C/3'
Balón fuera para Diop... no entra el triple
2C/3'
Parker, a la tercera bajo aro, la mete. 38-40
2C/3'
Luwawu se anima de nuevo... falla
2C/3'
Solo mete el primero de sus libres. 38-40
2C/3'
La bombita de Bonga no entra... el rebote se lo queda Muurinen... falta de Samanic
2C/3'
Luwawu clava el tripleeeeeeeeeee!!!! 38-39
2C/4'
Hay falta clara sobre Samanic. Es aún la segunda de Partizan.
2C/4'
Nowell tiene que lanzar de tres porque se acaba el tiempo... al hierro!!!
Muurinen no agarra el rebote. Fondo para Baskonia.
2C/4'
Acierta con los dos. 35-39
2C/4'
Personal de Nowell. Más tiros para Bonga.
2C/4'
Menos de 4 minutos ya al descanso
2C/5'
Nowell ve el corte de Luwawu... canasta!!!
2C/5'
Bonga lanzando libres...
mete los dos. 33-37
2C/5'
Se pone en bonus Baskonia. Personal de Diallo.
2C/5'
Samanic bajo aro... logra levantarse para sumar!! 33-35
2C/5'
Balón en movimiento. Lo tiene Baskonia...
2C/5'
Sequence is pure magic! 📀#MotorolaMagicMoment | @Motopic.twitter.com/c0aILrP2B2— EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025
2C/5'
🔌 Conjuga, Hamidou, conjuga.@Baskonia#Euroleaguepic.twitter.com/IeLxmtC2KP— Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 17, 2025
2C/5'
Tiempo muerto que pide Galviati. 31-35
2C/6'
Washington arranca la moto... canasta.
2C/6'
Mal triple ahora de Baskonia
2C/6'
Y otro triple más. Ahora de Bonga. 31-33
2C/7'
Luwawu en suspensión... canasta!!! 31-30
2C/7'
Osetkowski de nuevo haciendo daño en el perímetro. 29-30
2C/7'
Samanic con metros... canasta!!!!!!!! 29-27
2C/7'
Se queda como está...
2C/7'
Le frenan a Spagnolo de mala manera... Galviati pide antideportiva
2C/7'
Parker desde la esquina... no entra
2C/8'
En ataque de Diop... es la cuarta ya de Baskonia
2C/8'
Washington le hace el lío a Rafa Villar y anota. 27-27
2C/8'
Spagnolo dentro para Diop... canasta!!!! 27-25
2C/8'
Triple de Osetkowski. 25-25
2C/8'
Personal de Spagnolo sobre Parker.
2C/8'
Buena defensa de Diop sobre Jones... aunque el rebote es de nuevo para ellos
2C/8'
Falta de Luwawu a destiempo... les quedaba solo 1 segundo de posesión
-
