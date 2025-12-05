En directo, Baskonia-Olimpia Milano
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 14 de la Euroliga 2025/2026
J. A. Pérez Capetillo
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:06
20:25
El ex del Rytas Vilnius sale de titular.
20:24
El quinteto inicial del Baskonia es el formado por Simmons, Howard, Radzevicius, Kurucs y Khalifa Diop.
20:23
Our starting 5⃣🔥 pic.twitter.com/91cxihnXj3— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 5, 2025
20:23
Presentación de los equipos.
20:21
El Baskonia busca su quinta victoria consecutiva como local en la Euroliga.
20:17
El Milan ha jugado siete partidos como visitante y ha ganado cuatro.
20:16
Poco a poco entra el público en el Buesa Arena.
19:48
📍Buesa Arena 🏀#ForzaOlimpiapic.twitter.com/E59E6SSbCg— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 5, 2025
19:47
First game of Gytis— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 5, 2025
GO GO GO🔥 pic.twitter.com/N9XF7AvqHD
19:20
Los nuestros ya están en casa 🏟️👋🏼 pic.twitter.com/2SSVp2RhdR— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 5, 2025
19:18
Ya no estará Diallo y sí Radzevicius.
19:04
En el Baskonia son bajas Sedekerskis y Forrest.
19:04
El exbaskonista Mannion se perderá este encuentro por una fractura en la nariz tras un golpe en un entrenamiento.
19:02
El balance entre ambos es muy igualado. Desde el año 2000 el Baskonia ha logrado 13 victorias y el Milan 14.
19:01
Los de Galbiati perdieron en la última jornada en Kaunas ante el Zalgiris por 82-67 y el Milan se impuso en la pista del Maccabi por 88-102.
18:59
En la última visita de los italianos, el 24 de octubre del año pasado, el Baskonia se impuso por 88-83.
18:58
El Baskonia es 18º con cuatro victorias y nueve derrotas. Y el Milan 11º con 7 partidos ganados y seis perdidos.
18:56
Buenas tardes! A las 20.30 horas comienza el Buesa Arena el partido de la 14ª jornada de la Euroliga entre el Kosner Baskonia y el Emporio Armani Milan.
