Urgente Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao

En directo, Baskonia-Olimpia Milano

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 14 de la Euroliga 2025/2026

J. A. Pérez Capetillo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:06

20:25

El ex del Rytas Vilnius sale de titular.

20:24

El quinteto inicial del Baskonia es el formado por Simmons, Howard, Radzevicius, Kurucs y Khalifa Diop.

20:23

20:23

Presentación de los equipos.

20:21

El Baskonia busca su quinta victoria consecutiva como local en la Euroliga.

20:17

El Milan ha jugado siete partidos como visitante y ha ganado cuatro.

20:16

Poco a poco entra el público en el Buesa Arena.

19:48

19:47

19:20

19:18

Ya no estará Diallo y sí Radzevicius.

19:04

En el Baskonia son bajas Sedekerskis y Forrest.

19:04

El exbaskonista Mannion se perderá este encuentro por una fractura en la nariz tras un golpe en un entrenamiento.

19:02

El balance entre ambos es muy igualado. Desde el año 2000 el Baskonia ha logrado 13 victorias y el Milan 14.

19:01

Los de Galbiati perdieron en la última jornada en Kaunas ante el Zalgiris por 82-67 y el Milan se impuso en la pista del Maccabi por 88-102.

18:59

En la última visita de los italianos, el 24 de octubre del año pasado, el Baskonia se impuso por 88-83.

18:58

El Baskonia es 18º con cuatro victorias y nueve derrotas. Y el Milan 11º con 7 partidos ganados y seis perdidos.

18:56

Buenas tardes! A las 20.30 horas comienza el Buesa Arena el partido de la 14ª jornada de la Euroliga entre el Kosner Baskonia y el Emporio Armani Milan.

