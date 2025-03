La década de Sedekerskis, el lituano que nació para jugar en el Baskonia

Escuchar a Tadas Sedekerskis sentirse «emocionado» solo de imaginarse su camiseta colgada en el techo del Buesa Arena reconcilia al aficionado con el Baskonia. Su ... historia es la de un jugador que diez años más tarde sigue en el mismo club, a más de 3.000 kilómetros de su casa, y rechazando ofertas de más dinero. «Ya casi soy vasco», bromea el lituano, destinado a jugar al baloncesto y nacido para vestir de azulgrana.

«Nos unen lo de sacar el máximo rendimiento, el carácter, la responsabilidad y la humildad», le asegura al club. Esos valores los comenzó a procesar en el apartamento de la calle Manuel Iradier, compartido con Malmanis, los hermanos Diop, Bordignon y Carlos Martínez, y que los adquirió de la mano de Iñaki Iriarte. Uno no sabía inglés ni el otro español, pero conectaron desde el primer momento.

Su relación de padre e hijo dio paso a la de referente con Shengelia. «Un ejemplo por sus ganas de conseguir grandes cosas». Marinkovic e Ibon Navarro, el entrenador de su debut, relatan de su puño y letra la percepción sobre la década de Sedekerskis. Entre los seis compatriotas que le precedieron en el club, Timinskas, Stombergas, Macijauskas, Jasaitis, Kaukenas y Giedraitis no suman tantos años como él en el Buesa y casi todos son reconocidos. El ahora capitán azulgrana les distingue a todos. Conoce como pocos jugadores la historia del club.

Su aspiración a ver izar su camiseta es una de las huellas contemporáneas de la ambición que caracterizó el esplendor del club. Un desafío a la formalidad. En el altar azulgrana, su 8 ya tiene dueño. Junto al dorsal de Rakocevic, en lo más alto de Zurbano, aguardan el 4 de Luis Scola, el 5 de Pablo Prigioni, el 9 de Sergi Vidal y el 21 de Splitter. Pero igual que la consigna dice que los jugadores buenos se entienden, las leyendas lo son por poner a la institución por encima de todo. Cinco de las figuras más relevantes de su estancia en Vitoria creen que puede llegar a serlo.

Iñaki Iriarte Su Mentor en el Baskonia Una prueba en una cancha de piedra y con agua fría

Para llegar al día del debut hay que pasar por sus primeros años. Nos gustaba desde infantiles y le trajimos para hacer una prueba. Él se esperaba que le lleváramos a un pabellón bueno, me reconoce ahora. Pues no sé por qué, pero le llevamos a Escolapios, a una cancha de piedra y con agua fría. La pasó sin rechistar. Como a todos los jóvenes que llegan a la cantera, le decía lo bueno y lo malo y le marcaba unas pautas exigentes. Era la mejor forma para hacerles mejorar.

Tadas siempre lo aceptaba muy bien. Le decía que viera vídeos de jugadores, que así podría aprender movimientos. Él lo hacía. Siempre se dejó guiar. A estos chicos que llegan tan jóvenes hay que acompañarlos y enseñarles a ser profesionales y disciplinados. A mí me gustaba, como es lógico, que sean trabajadores y que vivan la vida como cualquier otro ciudadano joven de Vitoria.

Esos primeros meses fuera de casa son tan difíciles como claves para cimentar el proyecto. Otra prueba que él superó. Tadas siempre ha sido un hombre tranquilo, metódico, perseverante y que pensaba día tras día en mejorar. Y así sigue. Ese ha sido su éxito y lo que le ha hecho superar momentos difíciles. Al día de hoy nuestro vínculo sigue intacto; le ayudo en todo lo que se puede. En definitiva, ha sido una relación fructífera de la cual me siento satisfecho.

Carlos Martínez Amigo y compañero de debut La manía de la manga compresiva y la disciplina

Yo también quiero remontarme hasta su llegada a Vitoria. Le vi hacer las pruebas con el 'Iri' (Iñaki Iriarte) y luego entrenó con nosotros. En esa primera sesión tenía una manga compresiva. Vino Alfredo Salazar y le preguntó que si le dolía el codo. Tadas le dijo que no, que simplemente le gustaba. Alfredo le dijo que no le quería volver a ver con eso puesto.

Tadas se quedó algo sorprendido y luego me preguntó: «¿Carlos, por qué me dicen esto?» Yo le respondí: «Es por tu bien, Alfredo quiere que estemos centrados y sin tonterías. No te la pongas y ya está, qué más da». Teníamos 14 y 16 años, respectivamente. Tadas no volvió a usarla. Eso sí, ahora juega siempre con una manga de esas.

Me acuerdo de otro día que la bronca me cayó a mí porque vinieron a verme jugar unas chicas del colegio. Hice un mal partido, por cierto. Cosas que pasan. De esa forma, Vitoria nos hizo hombres fuertes, maduros y disciplinados. Tadas era espectacular, el más joven del apartamento donde vivíamos los primeros años. Tenía un físico, un talento y una genética perfectas para el baloncesto. A esto le sumamos su ética de trabajo y estaba claro que iba a triunfar. Muy claro. Debutamos juntos en ACB. El baloncesto nos llevó por caminos muy alejados. Pero mantenemos una relación muy buena. Hablamos mucho, de todo, hasta de inversiones financieras muchas veces. Sabe escuchar.

Ibon Navarro El entrenador de su debut No tiene mérito ser el primero que le puso a jugar

Recuerdo aquel 15 de marzo de hace una década. Jugábamos contra el Joventut de Clevin Hannah y Demond Mallet. Jugaban bien y teníamos bajas. La lesión de Ben Hansbrough y la sanción de 'Toko' hacían que nos faltaran jugadores para completar aquella convocatoria. Aquel día debutaron Tadas y Carlos Martínez. No creo que haya ningún mérito en ser el entrenador que los puso a jugar por primera vez. Era algo que tenía que pasar antes o después.

El caso de Tadas era evidente. Fue el jugador más dominante de Europa en su generación y en la anterior, la de un año más mayores. Como cualquier joven, vio en el desempeño del trabajo defensivo la manera de abrirse puertas para ganar confianza y jugar. Han pasado diez años de aquello y la verdad que es un orgullo ver cómo aquel joven tímido y callado se ha convertido en el capitán del Baskonia. El capitán de SU equipo. Casi nada. Por otros diez años más. Zorionak, Tadas!

Tornike Shengelia Su excapitán Que no pare hasta llegar a los niveles más altos

Estar tantos años en un mismo sitio habla mucho del carácter y la lealtad de un jugador como Tadas. Me siento muy orgulloso del camino que está haciendo de azulgrana. Jugar una década en un club histórico como el Baskonia es un sueño para muchos. Tadas lo ha hecho a una edad temprana, lo que significa que es un hito muy importante para todos. Quiero que sepan que he hablado muchas veces con él sobre lo que significan el Baskonia y Vitoria para él. Primero como capitán y ahora como amigo. Siempre me acuerdo de las primeras veces que coincidimos entrenando. Era una esponja. Quería aprender y mejorar todos los días. Hoy se ven los resultados.

Yo suelo advertirle de una cosa: aquí no hay que parar. Tiene que representar al equipo y a la ciudad en los niveles y objetivos más altos porque así se lo merecen. Y también le pido otra cosa más. Que sea un ejemplo para sus compañeros y sobre todo para los más jóvenes. Espero que haya disfrutado de estos días especiales y vaya a por más. Es el pasado, el presente y el futuro del Baskonia.

Vanja Marinkovic Su excompañero y amigo Transmite a los que llegamos lo que siente por el club

Estuve tres años intensos e inolvidables en el Baskonia y Tadas cumple diez. Me parece un gran acontecimiento. Siento júbilo. Fue un placer haber compartido vestuario con alguien así y me alegro mucho por él. Me atrevería a decir que tenemos una amistad de esas que son para toda la vida. La distancia, ahora que estoy en el Partizan, no se ha enfriado nada. Viví tres años para el recuerdo en Vitoria gracias a personas como él.

Hablemos del futuro. Solo le puedo desear cosas buenas. Especialmente una. Que se mantenga sano, que las lesiones no le frenen. Quiero que se convierta en el jugador con más partidos con la camiseta del Baskonia de toda la historia. ¿Saben por qué? Porque sé que es su sueño. No lo dice por decir. Siente al club como suyo y a Vitoria como su casa, y así nos lo demuestra y trata de transmitírnoslo a los que llegamos más tarde. ¡Me alegro de haber formado parte de su historia, la de un gran capitán!

Un Sergi Vidal moderno

Hoy empieza una nueva década del lituano en el Baskonia. La primera arrancó con el número 11 ante el Joventut y acabó de la peor manera en Berlín, una derrota dolorosa que no puede empañar 343 partidos oficiales. Ni el inicio ni el final ilustran su paso por el primer equipo. Llegó con cientos de padrinos como una de las mayores promesas europeas de su generación. No parece casual que rubricara su primer contrato con el club después de un entrenamiento en un campo de piedra, representación espontánea de una confianza ciega en su progresión.

Sedekerskis se convirtió en una especie de Sergi Vidal moderno desde el 15 de marzo de 2015. El catalán, por aquel entonces en el Joventut de Salva Maldonado, dejó el contador de más partidos con la camiseta azulgrana en 521. Su éxito se basó en transformarse de excelso anotador juvenil a esforzado defensor. Mismo camino, además del gimnasio, que le tocó seguir al actual emblema de la entidad vitoriana.

Alcanzada la popularidad, es más sencillo recordar un trienio negro: 2017-2020. Tres cesiones poco fructíferas, problemas de espalda, desconfianza en su juego... Casi nada invitaba a pensar que en 2025 fuera uno de los pilares del club. Pero no sucumbió a la tentación de buscar un destino menos exigente. El dinero y la celebridad arrolladora para muchos jugadores de la actualidad no fueron suficiente reclamo como para negarse, ya en lo alto, a extender su fecha de caducidad en Vitoria al menos hasta 2029. Casi un lustro más para una década a la que sólo le ha faltado su participación activa en un gran hito como la Final Four (2016) o la ACB (2020).