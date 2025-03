«En el Manresa nos estamos malacostumbrando a pelear por el play off con clubes como el Baskonia»

Dani Pérez (Hospitalet, 1990) es la mejor figura para explicar el éxito actual del Manresa. O al menos intentarlo. «Llevo seis años y en cinco ... hemos peleado o jugado la Copa y el play off. Es surrealista». A él, que se define como «el entrenador en la pista», no se le ocurre otro calificativo para definir que uno de los equipos con menor presupuesto se haya instalado en la zona alta de la ACB. Descendiente de banqueros, transmite un talante modesto que desaparecerá esta noche en cuanto lleguen al Buesa Arena a tratar de saltar la banca.

– ¿Es igual de temible que el Palau o el Movistar Arena?

– Para el Manresa sí. No puede ser de otra forma. Por muy mal que estén, para competir tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Si no… olvídate.

– Pero ya pelean por lo mismo.

– A nosotros nos funciona el partido a partido. Ya hemos conseguido la salvación, que es el objetivo principal, pero aún no pensamos en play off. Es surrealista luchar por objetivos así con clubes que multiplican por tres o cuatro el presupuesto... Nos estamos malacostumbrando. Pero bueno, el club viene haciendo las cosas muy bien desde hace años, ha encontrado un estilo, una filosofía y los jugadores que vienen funcionan.

– ¿Se sienten un equipo trampolín?

– Seguramente. Los últimos años ha venido algún jugador con mejores ofertas pero que se decanta por esta opción para crecer, darse a conocer y tener unas mejores opciones al año siguiente. Tampoco creo que sea malo para el club. Puede ser atractivo en la balanza que económicamente no podemos equilibrar.

– ¿Qué le sugiere que se mire tanto por el negocio en el deporte?

– En parte, naturalidad. Es que para nosotros es un negocio, un trabajo que dura 15 años. No solo hay que mirar el dinero, pero es un factor muy importante para los que no tenemos sueldos millonarios.

– ¿Cómo logran ese sentimiento de pertenencia en el club?

– Primero explicas que para Manresa no es fácil siquiera mantener un equipo en ACB. Es fácil de entenderlo porque se nota. Es una ciudad de 75.000 personas en la que se respira baloncesto por los cuatro costados. Vas por la calle y a la mayoría de niños se les dibuja una sonrisa cuando te ven. Esa ilusión se contagia y hace que la gente se involucre. Ayuda que todos vivimos en Manresa. Alguno sí baja a comer o cenar a Barcelona, pero con sentido común y con la cabeza en su sitio. Lo normal es que estemos todos aquí.

– ¿Le condiciona ser zurdo?

– Cada vez menos porque ya somos más. Lo máximo que me condiciona es que como el resto suelen ser diestros, algún sistema lo tienes que hacer al revés. Pero se lleva con naturalidad. Se ha evolucionado. Cuando yo era pequeño, algún familiar les decía a mis padres: '¿cómo dejas que escriba con la izquierda?'.

– ¿El estilo de juego va ligado a la personalidad?

– Sin duda. Habrá alguno que no, pero en mi caso… no puedo engañar a nadie. Soy una persona tranquila que intenta hacer las cosas con cabeza y ese es mi juego, tratar de ser el entrenador en la pista. No soy de hablar más de la cuenta o de dar órdenes. Alguna vez lo he tenido que hacer, o echar alguna bronca, pero me cuesta. He sido así toda mi carrera y no puedo cambiarlo con 35 años.

Debate sobre los cupos

– Le costó asentarse en ACB. ¿También cree que es una «vergüenza» que no haya más españoles?

– Estoy en la misma línea que Juancho (Hernangómez) y Xabi (López-Arostegui). Si nosotros no defendemos a los jugadores españoles, mal estamos. Todos nos tenemos que ganar el sitio, eso por delante. Pero muchas veces le damos más valor a lo de fuera. La dinámica es que cada vez se dan menos oportunidades a los españoles y por nivel… ves la categorías de formación y España gana muchas veces. Talento hay, pero hay que dar oportunidades para pulirlo. Pero no hay paciencia.

– ¿Es una cuestión de no valorar o que al ser cupos salen más caros que formar extranjeros?

– En el último año hay un tema económico claro. Con los sueldos de las universidades de EE UU no se puede competir y habría que revirsarlo. Pero antes no existía. Lo que menos me gusta es ver un campeonato de España júnior o cadete con equipos que se traen siete u ocho extranjeros, si les cuadra se quedan y luego computan como jugadores de formación. La propia ley daña al jugador nacional pero a los clubes les va bien y obviamente no quieren cambiarla. Lo entiendo. Es un largo debate y sin una solución fácil. No digo que haya españoles para tener un rol importante, pero creo que sí los hay para ser al menos la undécima o duodécima ficha, que a lo mejor se las das a un joven de Estonia o Letonia.

– Será la primera vez de Mario Saint-Supery en el Buesa. ¿Tiene techo?

– Tiene unas patas que no son normales. Reúne talento, ambición, ganas y condiciones físicas. Lo tiene todo para llegar donde él quiera. Ahora está en el sitio y con el entrenador perfecto para seguir creciendo. No soy muy seguidor de la NBA, pero los mejores talentos jóvenes van para allí y este lo es.

– ¿Qué le sugiere ser de la quinta del director deportivo?

– Igual dice más de él que de mí (risas). Xevi (Pujol) está demostrando que tiene don para fichar. Yo asumo el paso del tiempo, contra eso no se puede luchar. Luego pienso en ser entrenador y no lo llevaría bien, así que casi descartado. Soy un loco del basket, pero echo de menos cosas de estar en familia. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tengo alguna cosilla más en finanzas, me viene de familia. Así que ya veré por donde salgo.