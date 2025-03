Lugo, otra derrota 'sospechosa'

Comenta Compartir

Para el Baskonia ya no se trata de elegir competición. Uno de los torneos en los que compite el equipo azulgrana ya le ha dado ... las notas. Tras la derrota del pasado miércoles en la cancha del Anadolu Efes, se esfumaron las escasas opciones de alcanzar el play in de la euroliga. Otro año será lo de romper la lógica continental y sentarse en la mesa de los más poderosos. Ahora, es cuestión de ponerse de una vez a jugar al baloncesto con un mínimo de eficacia y seriedad para intentar alcanzar los play off de la Liga ACB. Si no es mucho pedir, claro.

Es un propósito en el cual todos suponemos que jugadores y entrenador centran ahora todos esfuerzos. Perder en la cancha del Fenerbahce entraba dentro de lo posible, pero el tropiezo dominical a domicilio ante el Breogán fue una más de esas derrotas 'sospechosas'. Los azulgranas volvieron a repartir alegrías en casa de un equipo modesto que ya venía avisando de su recuperación tras la llegada de Luis Casimiro al banquillo. Se presentaba la oportunidad de agarrar el octavo puesto con una victoria, pero hay ciertas costumbres a las que este Baskonia no parece dispuesto a renunciar. Cada entrega ACB del fin de semana tiende a invitar a los peores presagios, a choques disputados al filo en los que el plantel vitoriano muestra su versión más inconstante hasta abrazarse a un 'cara o cruz' imprevisible o a una decepción más o menos mayúscula. Y no es cuestión de ser cenizo. La experiencia reciente vacía la grada de los optimistas. Pero Lugo vuelve a dejar heridas similares a las de Berlín. Y tampoco sirve de atenuante la reacción azulgrana del último cuarto, incompleta y alimentada por un Breogán que encontró a tiempo las coordenadas perdidas. El pulso general del Baskonia y las decisiones y palabras de Laso tras el encuentro hablan de un grupo en estado de convulsión, al que le cuesta disimular algunos desencuentros. Nada extraño en un grupo que acumula ya seis meses de convivencia con pocas alegrías deportivas. Pero que tras el partido el técnico vitoriano lamente que sus jugadores ejecuten una jugada cuando él había mandado otra compromete a los propios baloncestistas, pero también al entrenador. O ellos no hacen caso o Laso no llega a convencerlos. Quizás un poco de las dos cosas. La cuestión es que la valoración del preparador baskonista ni le deja a él ni a sus jugadores en la posición más cómoda. Tampoco a los responsables encargados de construir el equipo. A estas alturas, la tarea más complicada de Laso y de su cuerpo técnico consiste mantener la unidad de una plantilla que ha visto cómo acaba de esfumarse otro de los objetivos estratégicos de la temporada. Se escapó la Copa del Rey a primeros de año y ahora la Euroliga se convierte en una cosecha estéril. Recordemos que, al fin y al cabo, el primer torneo continental es el gran escaparate en el que los jugadores quieren exhibir sus virtudes. La obligación aprieta En este escenario, las estadísticas y las actuaciones individuales se valoran, pero también cómo cada baloncestista encaja en el rendimiento colectivo de su equipo. En este sentido, puede que los registros de algunos jugadores azulgranas no terminen de deslumbrar a otros directores deportivos ante lo irregular y escasa trayectoria del Baskonia en la presente Euroliga. Brillar en un equipo que funciona a rachas puede ayudar a subir escalones intermedios, pero el gran dinero, el que ofrecen los gigantes de la Euroliga, termina en los bolsillos de jugadores que priorizan la eficacia al simple efectismo. El calendario obliga a cerrar la fase regular continental sin más meta que mantener el decimocuarto puesto que daría derecho al ingreso del correspondiente bonus por méritos clasificatorios, que asciende a 176.995 euros. Tampoco es una fortuna, pero por debajo del escalón que ahora ocupan los vitorianos la recompensa es cero. Mientras, queda la Liga ACB como último escenario para la reivindicación del Baskonia. La Euroliga del plantel azulgrana ha sido decepcionante, sobre todo por la sensación de que hay un puñado de partidos regalados que hundieron las opciones de colarse en los cruces. Ahora, la obligación aprieta para meterse en los play off de la competición doméstica. Cerramos el mes de marzo y aún hay tiempo para evitar el fracaso con el que se cerró la pasada temporada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión